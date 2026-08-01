Google готовит прямого конкурента AirTag — трекер Pixel Tag

На презентации 12 августа компания Google, помимо прочих устройств Pixel, может представить Bluetooth-трекер Pixel Tag — это будет прямой конкурент Apple AirTag. Изображение устройства опубликовал ресурс 9to5Google.

Информация о Pixel Tag появилось в одном из словенских интернет-магазинов. Устройство описывается как располагающий встроенным динамиком трекер предметов, работающий на основе сети Google Find My Device, недавно переименованной в Find Hub. На презентации Google ожидаются анонсы семейства смартфонов Pixel 11, включая складную модель, наушники и умные часы. В одной из предыдущих утечек трекер Pixel Tag уже упоминался вскользь.

Приводится и опубликованное на словенском ресурсе описание устройства: «Умный трекер Google Pixel Tag поможет вам быстро и надёжно находить потерявшиеся вещи, используя защищённую сеть Find My Device. Больше не тратьте время на поиски ключей, кошелька или багажа. Google Pixel Tag — компактный, легки и прочный умный трекер, который незаметно крепится к самым важным вашим вещам. Используя обширную и защищённую сеть Google Find My Device, вы всегда можете проверить точное местоположение своих вещей на смартфоне. Трекер оснащён громким динамиком для удобного поиска поблизости и разработан с учётом вашей конфиденциальности и защиты личных данных». Комментариев от Google по поводу нового устройства не последовало.