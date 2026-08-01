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Разработана технология передачи данных через быструю смену QR-кодов — 60 FPS обеспечивают до 190 Кбайт/с

Энтузиаст под псевдонимом Bashalarmistalt создал экспериментальную технологию Decimen Optical Transfer для передачи данных между устройствами без необходимости подключать их к одной беспроводной сети — достаточно показывать череду QR-кодов, которые меняются с частотой 60 кадров в секунду.

Источник изображения: github.com/bashalarmistalt

Источник изображения: github.com/bashalarmistalt

Основу технологии составило кешируемое веб-приложение, которое работает на смартфонах через движок браузера и требует доступа к камере. Код, сообщил энтузиаст, разработал помощник программиста с искусственным интеллектом Anthropic Claude Code. Закодировав данные в последовательность QR-кодов, которые меняются со скоростью 60 кадров в секунду, автор проекта добился передачи данных со скоростью до 190 Кбайт/с.

Идея технологии Decimen Optical Transfer посетила его, когда он обдумывал варианты с передачей данных между смартфонами без необходимости подключать их к одной сети. Решение предусматривает механизм защиты от ошибок: каждый QR-код содержит подробные метаданные о самом себе — в заголовок длиной 20 байтов уместились идентификатор сессии, порядковый номер кода, размер блока и их количество, а также длина файла и хеш.

Подобный проект ранее разработали для iPhone с камерой Apple ProMotion, но тогда удалось добиться скорости около 128 кбайт/с — показатель можно было увеличивать до 186 Кбайт/с, если расположить передающее и принимающее устройства полностью неподвижно относительно друг друга. Код Decimen Optical Transfer опубликован на GitHub под демократичной лицензией MIT.

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Теги: qr-коды, передача данных, смартфон
qr-коды, передача данных, смартфон
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