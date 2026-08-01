Сегодня 01 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы AM4 снова в моде: Gigabyte представила п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AM4 снова в моде: Gigabyte представила плату B550 Aorus Elite WIFI7 для процессоров Ryzen 5000

Компания Gigabyte анонсировала новую серию материнских плат B550 X для процессоров AMD Ryzen, использующих процессорный разъём Socket AM4. В рамках серии производитель выпустит новые модели Gaming, Eagle и Aorus Elite в форматах ATX и Micro-ATX. Gigabyte не сообщила обо всех планирующихся моделях, но об одной из них уже говорилось ранее — это B550 Aorus Elite WIFI7. Теперь же компания представила компактную Micro-ATX-модель B550M X Aorus Elite WIFI7.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

Ключевой особенностью плат Gigabyte B550 X является оснащение более скоростным модулем Wi-Fi 7. Предыдущие модели на базе чипсета B550 предлагали поддержку Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E.

Что касается модели B550M X Aorus Elite WIFI7, она оснащена 10-фазной (схема 8+2) подсистемой питания VRM. Питание процессора обеспечивается через один 8-контактный разъём EPS. Новинка имеет четыре слота DIMM для памяти DDR4 и поддерживает установку до 128 Гбайт ОЗУ DDR4-3200. Плата получила один слот PCIe 4.0 x16 с механизмом быстрого демонтажа видеокарты, один слот PCIe 3.0 x16, работающий от чипсета в режиме PCIe 3.0 x4, два разъёма M.2 для NVMe-накопителей (один PCIe 4.0, второй PCIe 3.0), а также четыре порта SATA III.

Набор внутренних разъёмов для подключения фронтальной панели включает один USB 3.2 Gen1 Type-C, один USB 3.2 Gen1 и один USB 2.0. На задней панели расположены четыре порта USB 3.2 Gen1, один USB 3.2 Gen1 Type-C, два USB 2.0, а также по одному HDMI и DisplayPort. Там же находятся кнопка обновления BIOS и разъём с механизмом быстрой установки антенн Wi-Fi.

За звук на плате отвечает кодек Realtek ALC1220. Поддержку WIFI7 с каналами шириной 160 МГц и Bluetooth 5.4 обеспечивает контроллер Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE. Также плата предлагает поддержку проводной сети со скоростью 2,5 Гбит/с.

Стоимость материнской платы B550M X Aorus Elite WIFI7 компания Gigabyte не сообщила.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gigabyte выпустила AM4-плату B550 Aorus Elite с поддержкой Wi-Fi 7
Лучший процессор под DDR4 в 2026 году: AM4 против LGA 1700
Socket AM4 всё ещё актуален: ASRock выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD B550
AMD пришлось заново разработать Ryzen 7 5800X3D ради его возвращения на рынок
Gigabyte тоже наделила свои материнские платы поддержкой китайской памяти CXMT DDR5
MSI подтвердила совместимость китайской памяти CXMT DDR5-8000+ с платами на логике Intel 800-й серии
Материалы по теме
Gigabyte выпустила AM4-плату B550 Aorus Elite с поддержкой Wi-Fi 7

Gigabyte выпустила AM4-плату B550 Aorus Elite с поддержкой Wi-Fi 7

Лучший процессор под DDR4 в 2026 году: AM4 против LGA 1700

Лучший процессор под DDR4 в 2026 году: AM4 против LGA 1700

Socket AM4 всё ещё актуален: ASRock выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD B550

Socket AM4 всё ещё актуален: ASRock выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD B550

AMD пришлось заново разработать Ryzen 7 5800X3D ради его возвращения на рынок

AMD пришлось заново разработать Ryzen 7 5800X3D ради его возвращения на рынок

Gigabyte тоже наделила свои материнские платы поддержкой китайской памяти CXMT DDR5

Gigabyte тоже наделила свои материнские платы поддержкой китайской памяти CXMT DDR5

MSI подтвердила совместимость китайской памяти CXMT DDR5-8000+ с платами на логике Intel 800-й серии

MSI подтвердила совместимость китайской памяти CXMT DDR5-8000+ с платами на логике Intel 800-й серии

Теги: gigabyte, amd b550, материнская плата, wi-fi 7, socket am4
gigabyte, amd b550, материнская плата, wi-fi 7, socket am4
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Первая игра за долгие годы, которую купил на релизе»: пользователи Steam тепло встретили пиратскую градостроительную стратегию Corsair Cove
Физики нашли способ резко снизить потребление компьютерной памяти —  решение лежало на поверхности
Напечатанная на 3D-принтере метровая труба снизила температуру Ryzen 7 9800X3D на 19 °C без вентиляторов
NASA повысило шансы на спасение падающей на Землю обсерватории Swift — беспорядочное вращение буксира стабилизируется
В России хотят покончить с «псевдолокализацией» электроники — за подмену комплектующих хотят ввести уголовную ответственность
Разработана технология передачи данных через быструю смену QR-кодов — 60 FPS обеспечивают до 190 Кбайт/с 3 ч.
Разработан бесплатный шрифт ShieldFont, подменяющий в глазах ИИ осмысленный контент чушью 3 ч.
Утверждён список приложений для предустановки в России на 2027 год 6 ч.
Ещё несколько ИИ-агентов OpenAI вышли из-под контроля — до взломов, кажется, не дошло 8 ч.
OpenAI сообщила, что её сервисами теперь пользуются более миллиарда человек и свыше двух миллионов компаний 10 ч.
Вложив ещё $50 млрд в OpenAI, Amazon теперь владеет 5 % её капитала 13 ч.
Новая статья: Halo: Campaign Evolved — по третьему кругу. Рецензия 19 ч.
Tencent потратила шесть лет и сотни миллионов долларов на создание конкурента GTA VI, но потерпела неудачу — что случилось с Last Sentinel 20 ч.
Издатель апокалиптического вестерна Guns of Eschaton показал последнее предсмертное интервью арт-директора Half-Life 2 Виктора Антонова 23 ч.
Вредоносное ПО научилось использовать ИИ прямо во время атаки — ESET предупредила о новых угрозах 24 ч.
AM4 снова в моде: Gigabyte представила плату B550 Aorus Elite WIFI7 для процессоров Ryzen 5000 2 ч.
Tecno представила концепт смартфона с полностью безрамочным дисплеем 3 ч.
Nothing может отойти от смартфонов к ИИ-устройствам 3 ч.
Xcena представила вычислительную память MX1 для генеративного ИИ 3 ч.
10 DWPD для ИИ: ScaleFlux представила SSD-платформу для инференса 4 ч.
$2,4 трлн на ИИ потратит четвёрка крупнейших ИТ-компаний в ближайшие годы 5 ч.
Google готовит прямого конкурента AirTag — трекер Pixel Tag 5 ч.
Предложен новый способ разведки залежей водяного льда на Луне — бесценного ресурса для баз на спутнике 6 ч.
Amazon повысит капзатраты в связи с ростом цен на память и высоким спросом на ИИ-сервисы 6 ч.
Россияне переключились на доступные китайские телевизоры — они захватили больше трети рынка 6 ч.