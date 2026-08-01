AM4 снова в моде: Gigabyte представила плату B550 Aorus Elite WIFI7 для процессоров Ryzen 5000

Компания Gigabyte анонсировала новую серию материнских плат B550 X для процессоров AMD Ryzen, использующих процессорный разъём Socket AM4. В рамках серии производитель выпустит новые модели Gaming, Eagle и Aorus Elite в форматах ATX и Micro-ATX. Gigabyte не сообщила обо всех планирующихся моделях, но об одной из них уже говорилось ранее — это B550 Aorus Elite WIFI7. Теперь же компания представила компактную Micro-ATX-модель B550M X Aorus Elite WIFI7.

Ключевой особенностью плат Gigabyte B550 X является оснащение более скоростным модулем Wi-Fi 7. Предыдущие модели на базе чипсета B550 предлагали поддержку Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E.

Что касается модели B550M X Aorus Elite WIFI7, она оснащена 10-фазной (схема 8+2) подсистемой питания VRM. Питание процессора обеспечивается через один 8-контактный разъём EPS. Новинка имеет четыре слота DIMM для памяти DDR4 и поддерживает установку до 128 Гбайт ОЗУ DDR4-3200. Плата получила один слот PCIe 4.0 x16 с механизмом быстрого демонтажа видеокарты, один слот PCIe 3.0 x16, работающий от чипсета в режиме PCIe 3.0 x4, два разъёма M.2 для NVMe-накопителей (один PCIe 4.0, второй PCIe 3.0), а также четыре порта SATA III.

Набор внутренних разъёмов для подключения фронтальной панели включает один USB 3.2 Gen1 Type-C, один USB 3.2 Gen1 и один USB 2.0. На задней панели расположены четыре порта USB 3.2 Gen1, один USB 3.2 Gen1 Type-C, два USB 2.0, а также по одному HDMI и DisplayPort. Там же находятся кнопка обновления BIOS и разъём с механизмом быстрой установки антенн Wi-Fi.

За звук на плате отвечает кодек Realtek ALC1220. Поддержку WIFI7 с каналами шириной 160 МГц и Bluetooth 5.4 обеспечивает контроллер Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE. Также плата предлагает поддержку проводной сети со скоростью 2,5 Гбит/с.

Стоимость материнской платы B550M X Aorus Elite WIFI7 компания Gigabyte не сообщила.