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Характеристики и стоимость смартфонов Google Pixel 11 стали известны до анонса

Компания Google готовится к запуску смартфонов Pixel 11. Незадолго до этого в интернете появились полные характеристики всех четырёх моделей линейки, а также информация об их розничной стоимости.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Базовая версия Pixel 11 оснащёна 6,3-дюймовым дисплеем Actua OLED с поддержкой разрешения 2424 × 1080 пикселей, адаптивной частотой обновления 60-120 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/м². От механических повреждений экран защищает стекло Gorilla Glass Victus 2. Реализована поддержка 5G-сетей, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана.

За производительность отвечает фирменный микропроцессор Google Tensor G6 в сочетании с обновлённым чипом безопасности Titan M3. Покупатели смогут выбирать между версиями устройства с 12 Гбайт или 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256 Гбайт или 512 Гбайт. Возможность расширения хранилища за счёт карты памяти отсутствует. Источником питания служит аккумуляторная батарея на 4985 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 30 Вт, а также технологии беспроводной зарядки Qi2.

Pixel 11 оснащён двойной основной камерой, которая объединяет 48-мегапиксельный сенсор (f/1.7) с 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой (f/2.2). В дополнение к этому имеется 10,5-мегапиксельная фронтальная камера. Pixel 11 имеет габариты 152,8 × 72 × 8,6 мм и весит 197 г. Что касается цены, то в США стоимость смартфона будет начинаться с $899, а в Европе — с €999.

Источник изображения: androidheadlines.com

Источник изображения: androidheadlines.com

Характеристики Pixel 11 Pro во многом повторяют параметры базовой модели. Смартфон оснащён тем же микропроцессором и будет доступен с 12 Гбайт или 16 Гбайт ОЗУ, а также 256 Гбайт или 512 Гбайт ПЗУ. Автономность обеспечивает батарея на 4850 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 30 Вт и беспроводной зарядки Qi2.

В отличие от Pixel 11, Pixel 11 Pro оснащён тройной основной камерой. Основной 50-мегапиксельный сенсор дополнен 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 48-мегапиксельным перископическим телефотомодулем (поддерживается 5-кратный оптический зум, а также технология Pro Zoom). Для селфи-снимков имеется 42-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 103º. Цена Pixel 11 Pro начинается от $1099 в США и от €1199 в Европе.

Pixel 11 Pro XL получил от разработчиков 6,8-дюймовый дисплей Super Actua OLED LTPO с поддержкой разрешения 2992 × 1344 пикселя. Используется панель с адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/м². Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass Victus 2. Смартфон оснащён тем же набором камер, что Pixel 11 Pro.

Pixel 11 Pro XL получил чип Tensor G6 в сочетании с 12 Гбайт или 16 Гбайт ОЗУ, а также накопителем на 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт. Смартфон будет поставляться с батареей на 5115 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 45 Вт и беспроводной зарядки Qi2. Зарядное устройство не будет входить в комплект поставки, как и в случае других моделей Pixel. Смартфон имеет габариты 162,7 × 76,5 × 8,5 мм и весит 226 г. Цена Pixel 11 Pro XL в США начинается с $1299, а в Европе — с €1199.

Источник изображения: androidheadlines.com

Источник изображения: androidheadlines.com

Последней новинкой станет смартфон с гибким дисплеем Pixel 11 Pro Fold, оснащённый основным дисплеем с диагональю 8 дюймов и внешним 6,4-дюймовым экраном. Оба OLED-дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц. Смартфон оснащён тремя камерами. Основной 48-мегапиксельный сенсор объединён с 10,5-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 10,8-мегапиксельной перископической телефотокамерой. На каждом из двух дисплеев установлена 10-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 87º.

Pixel 11 Pro Fold оснащён теми же микропроцессором Tensor G6 и чипом Titan M3. Покупателям будут доступны версии с 12 Гбайт или 16 Гбайт ОЗУ, а также 256 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт ПЗУ. Расширить хранилище за счёт карты памяти не удастся. Источником питания стала батарея на 4806 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт и беспроводной зарядки Qi2. По данным источника, зарядить аккумулятор до 50 % можно примерно за 30 минут.

Pixel 11 Pro Fold поддерживает работу в сетях 5G, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания. Обе фронтальные камеры можно задействовать для сканирования лица пользователя. В сложенном состоянии смартфон имеет габариты 155,2 × 76 × 10,1 мм, а в разложенном — 155,2 × 150,4 × 5 мм. Вес смартфона составит 239 г. Желающим приобрести новый складной смартфон Google в США придётся заплатить не менее $1899, а в Европе — €1999.

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Теги: pixel 11, google, смартфон
pixel 11, google, смартфон
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