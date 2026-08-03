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Google переработает голосовой поиск на Android: в нём объединят ИИ-режим, Search Live и поиск музыки

Кнопка голосового поиска, доступная из панели Google на домашнем экране большинства Android-устройств, в скором времени получит существенное обновление. На данном этапе изменения доступны только в бета-версии приложения Google.

Источник изображений: 9to5google.com

Источник изображений: 9to5google.com

Ранее в этом году разработчики уже обновляли голосовой поиск. В настоящее время нажатие на значок четырёхцветного микрофона в виджете или приложении Google позволяет задать вопрос голосом, после чего он будет транскрибирован для поиска информации в интернете. Отдельно от этого существует ярлык Song Search, предназначенный для поиска аудиоконтента.

Предстоящее обновление изменит расположение ярлыков подобно тому, как это произошло в Google Lens, где доступные функции были сгруппированы и помещены в отдельное меню в нижней части рабочего пространства. В приложении Google также появится горизонтальная панель инструментов, которая позволит быстро переключаться между стандартным поиском, ИИ-режимом, а также функциями Search Live и Song Search. Вместе с этим изменится изображение, которое появляется на экране, когда приложение ожидает от пользователя голосовой запрос.

После ввода голосового запроса в ИИ-режиме предлагается нажать кнопку с изображением стрелки для его дальнейшей обработки. Там же присутствует кнопка для остановки запроса, нажатие которой переместит в поле поиска с транскрибированным запросом для его дальнейшего редактирования.

Функция Search Live получит тот же интерактивный диалоговый опыт, тогда как в Song Search не произошло никаких изменений. Приложение будет запоминать, какую из функций пользователь активировал при предыдущем обращении, и она будет запускаться автоматически при следующем взаимодействии.

На данный момент все упомянутые изменения не доступны для широкого круга пользователей и реализованы только в бета-версии приложения Google. Когда Google может приступить к более широкому распространению нововведений, не уточняется.

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Теги: google, android, приложение
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