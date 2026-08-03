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Gigabyte выпустила Radeon RX 9050 Gaming OC с тремя вентиляторами и заводским разгоном

Компания Gigabyte представила свою версию видеокарты начального уровня Radeon RX 9050 в исполнении Gaming OC. Среди ранее представленных вариантов RX 9050 модель от Gigabyte выделяется системой охлаждения с тремя вентиляторами (другие используют два). Кроме того, карта получила заметный заводской разгон GPU.

Источник изображений: VideoCardz / Gigabyte

Источник изображений: VideoCardz / Gigabyte

В эталонных характеристиках Radeon RX 9050 от AMD заявлена игровая частота графического процессора на уровне 1920 МГц и Boost-частота 2600 МГц. Версия Gigabyte Radeon RX 9050 Gaming OC 8G имеет заявленную игровую частоту GPU на уровне 2260 МГц и Boost-частоту 2760 МГц. Речь идёт о разгоне игровой частоты на 18 % и Boost-частоты — на 6 % относительно номинальных значений. Те же частоты GPU предлагает модель Radeon RX 9050 Pulse от Sapphire, а модель Asus Dual, в свою очередь, способна достигать Boost-частоты 2770 МГц, правда, в опциональном (программном) OC-режиме.

Gigabyte оснастила Radeon RX 9050 Gaming OC 8G системой охлаждения WindForce с функцией полной остановки вентиляторов при низкой нагрузке на GPU, а также защитной задней пластиной. Сам кулер значительно больше печатной платы видеокарты. Третий вентилятор продувает радиатор системы охлаждения насквозь.

Карта от Gigabyte оснащена 8 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с на контакт, поддерживает 128-битную шину и обеспечивает пропускную способность 288 Гбайт/с.

Стоимость Radeon RX 9050 Gaming OC 8G производитель не сообщил.

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Теги: gigabyte, видеокарта, radeon rx 9050 8gb, rdna 4
gigabyte, видеокарта, radeon rx 9050 8gb, rdna 4
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