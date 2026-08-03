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Хакеры похитили 1815 биткоинов из сверхнадёжных аппаратных кошельков Coldcard

Владельцы аппаратных криптокошельков Coldcard стали жертвами хакерской атаки, начавшейся в конце прошлой неделе, в результате которой из нескольких тысяч кошельков были похищены биткоины на сумму около $118 млн. По данным Galaxy Research, первый этап атаки прошёл 30 июля, в результате чего за 41 минуту из 1196 кошельков было украдено 1082,65 биткоина.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Всего, как утверждают в Galaxy Research, прошло четыре волны атаки, в результате чего было похищено 1815 биткоинов из 5294 криптокошельков на сумму примерно $118 млн. Сообщивший об этом ресурс blockonomi.com отметил, что эта информация пока не подтверждена ни изготовителем кошельков канадской компанией Coinkite, ни полицией.

Компания Block сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в прошивке кошельков Coldcard, которая связана с ошибкой интеграции в коде генерации случайных чисел (ГСЧ) Coldcard. 30 июля она поделилась своими выводами с Coinkite.

«Прошивка Coldcard содержит ошибку интеграции ГСЧ, из-за которой ngu.random использует детерминированный резервный генератор Yasmarang от MicroPython вместо аппаратного ГСЧ STM32», — поясняется в отчёте Block.

Coinkite заявила, что при обновлении прошивки в марте 2021 года во время изменения криптографической библиотеки был случайно перенаправлено создание начального значения на более слабый программный ГСЧ вместо аппаратного генератора, предусмотренного для этого устройства (ГСЧ STM32).

В результате злоумышленникам удалось генерировать возможные сид-фразы кошельков (последовательность слов, используемая для доступа к кошельку) в автономном режиме, определять свои биткоин-адреса и сравнивать их с адресами, видимыми в блокчейне. Совпадение подтверждало правильность сид-фразы, позволяя злоумышленнику сгенерировать закрытые ключи, необходимые для кражи средств.

Coinkite предупредила пользователей, что к уязвимым относятся сид-фразы, сгенерированные на устройствах Mk2 и Mk3 с версиями прошивки от 4.0.1 до 4.1.9, устройствах Mk4 и Mk5 до стандартной версии 5.6.0 или версии Edge 6.6.0X, а также устройствах Q до стандартной версии 1.5.0Q или версии Edge 6.6.0QX.

Coinkit также уточнила, что уязвимость не затронула устройства TAPSIGNER, OPENDIME и SATSCARD, поскольку они используют разные кодовые базы. По словам компании, все устройства Coldcard с уязвимой прошивкой, ожидавшие отгрузки, были уничтожены.

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Теги: хакеры, биткоин, криптокошелек
хакеры, биткоин, криптокошелек
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