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Samsung представила смартфон Galaxy F70 Pro с батареей на 6000 мА·ч и шестью годами обновлений Android

Samsung представила смартфон Samsung Galaxy F70 Pro, оснащённый тройной камерой и батареей на 6000 мА·ч, покупателям которого гарантирована 6-летняя поставка обновлений программного обеспечения.

Samsung Galaxy F70 Pro базируется на 4-нм процессоре Snapdragon 6 Gen 3 вместе с оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 8 Гбайт и флеш-накопителем формата UFS 3.1 на 128/256 Гбайт. Также есть слот для карт памяти microSD объёмом до 2 Тбайт.

Устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full-HD+ (1080×2340 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, защищённым от царапин стеклом Corning Gorilla Glass Victus+. Пиковая яркость дисплея составляет 1400 кд/м2.

Также смартфон получил 50-мегапиксельную основную тыльную камеру с оптической стабилизацией изображения, дополненную 5-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельным макромодулем. Для съёмки селфи предусмотрена 12-мегапиксельная фронтальная камера.

Автономность новинки обеспечивает батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Смартфон поставляется с предустановленной Android 16 с программной оболочкой One UI 8.5. Компания сообщила, что устройство будет получать обновления ОС и патчи безопасности в течение до 6 лет.

Спецификации устройства также включают боковой сканер отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли согласно стандарту IP64, стереодинамики, порт USB Type-C и поддержку технологий NFC, 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 ac.

Samsung Galaxy F70 Pro будет доступен для покупки с 8 августа в зелёном (Aurora Green) и чёрном (Alpha Black) цветах. Стоимость модели с 6/128 Гбайт памяти равна $250. Версии устройства с 8/128 и 8/256 Гбайт памяти обойдутся в $295 и $345 соответственно.

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Теги: samsung, смартфон
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