Owlcat Games продолжит выпускать хардкорные RPG, несмотря на The Expanse: Osiris Reborn

Сооснователь и творческий руководитель Owlcat Games Александр Мишулин в интервью PCGamesN успокоил фанатов хардкорных RPG, которыми известна кипрская студия с российскими корнями.

Напомним, за первые 10 лет с момента своего основания Owlcat Games выпустила Pathfinder: Kingmaker (2018), Pathfinder: Wrath of the Righteous (2021) и Warhammer 40,000: Rogue Trader (2023), а сейчас готовит ещё две игры.

Первая — наследник Rogue Trader в лице партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Dark Heresy, а вторая — вдохновлённый трилогией Mass Effect кинематографичный ролевой экшен от третьего лица The Expanse: Osiris Reborn.

Мишулин в разговоре с PCGamesN заверил, что The Expanse: Osiris Reborn не станет прообразом всех будущих игр студии. Owlcat продолжит выпускать партийные RPG, потому что «любят их».

«Хотим создавать наилучшие возможные RPG. Мы их любим, мы в них играем, мы ими вдохновляемся. Хотим, чтобы наши игры ощущались так же — чтобы мы сами ими наслаждались, а они вдохновляли кого-то ещё», — поделился Мишулин.

Впрочем, топтаться на месте в Owlcat тоже не намерены: «Не хотим зацикливаться. Будем пробовать разные подходы для наших RPG, чтобы найти наиболее подходящую идею для игры».

The Expanse: Osiris Reborn выйдет весной 2027 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Dark Heresy сроков выхода не имеет и тоже создаётся для PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S.