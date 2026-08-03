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Самая большая в мире 3,2-гигапиксельная камера LSST показала более полумиллиона галактик на одном изображении

3200-мегапиксельная камера LSST обсерватории имени Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatory) продемонстрировала объединённое из сотен снимков изображение более полумиллиона далёких галактик. Камера недавно приступила к выполнению своей миссии, в ходе которой она будет делать 700 снимков сверхвысокого разрешения каждую ночь в течение десяти лет.

Источник изображений: petapixel.com

Источник изображений: petapixel.com

Огромный датчик изображения камеры LSST состоит из 189 отдельных ПЗС-матриц, прецизионно расположенных на единой платформе. В общей сложности камера весит около 3000 кг, а её размеры сопоставимы с небольшим автомобилем. Она установлена на 8,4-метровом телескопе Simonyi Survey Telescope.

Опубликованное изображение было создано путём объединения результатов сотен отдельных наблюдений и включает более полумиллиона галактик. Запечатлённый камерой LSST участок ночного неба известен астрономам под названием COSMOS (Cosmic Evolution Survey Deep Field — «Глубокое поле космического эволюционного исследования»). COSMOS был объектом пристального наблюдения космического телескопа «Хаббл» в период с 2003 по 2005 год и с тех пор является одной из наиболее изученных областей космического пространства.

COSMOS доступен для наблюдений как с Земли, так и из космоса и содержит более двух миллионов идентифицированных галактик всех типов и возрастов. Эта своего рода космическая лаборатория для изучения галактик является отличной отправной точкой для современных исследований. Камера LSST обсерватории имени Веры Рубин благодаря своему беспрецедентному разрешению в течение следующих десяти лет будет добавлять собственные данные и новые сведения для отслеживания изменений галактик с течением времени.

Чтобы представить масштаб полученного изображения, нужно учитывать, что видимая граница Млечного Пути достигает 120 000 световых лет в поперечнике, хотя учёные считают, что общая внешняя граница, включая тёмную материю, может составлять 1,9 млн световых лет.

«Глубокое изображение COSMOS — это только начало для обсерватории имени Веры Рубин в этом регионе. Повторные снимки в течение следующих нескольких лет продемонстрируют возможности нашей программы для открытия новых объектов, предоставив научному сообществу огромное количество транзиентных и переменных объектов, таких как сверхновые и другие взрывные транзиенты, для последующих и детальных исследований», — заявил директор обсерватории Веры Рубин Боб Блум (Bob Blum).

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Теги: lsst, вера рубин, обсерватория, изображение, галактика
lsst, вера рубин, обсерватория, изображение, галактика
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