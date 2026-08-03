Сегодня 03 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Бюджетник Xiaomi Redmi 17 4G появился в ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Бюджетник Xiaomi Redmi 17 4G появился в продаже в Европе до официального анонса

Доступный смартфон Redmi 17 4G ещё не был официально представлен компанией Xiaomi, даже в Китае, где обычно устройства производителя дебютируют в первую очередь. Тем не менее, устройство уже появилось в продаже в Польше.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Устройство получило 6,9-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой 120 Гц. В составе новинки используется восьмиядерный процессор MediaTek Helio G91 Ultra с частотой до 2,0 ГГц, основанный на 12-нм техпроцессе. Смартфон предлагается в конфигурациях с 4/128 и 4/256 Гбайт памяти.

Redmi 17 4G оснащён 50-Мп основной камерой (оптика f/1.8) и фронтальной на 8-Мп. Обе могут снимать видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. Автономность устройству обеспечивает батарея ёмкостью 7500 мА·ч. В комплекте поставки нет зарядного устройства, но сообщается о поддержке зарядки мощностью до 45 Вт.

Смартфон предлагается в зелёном и синем цветах. Версия с 128 Гбайт постоянной памяти оценивается примерно в €210, а вариант с 256 Гбайт памяти — примерно в €255.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi повысила прогноз по годовым продажам смартфонов — в компании ожидают стабилизации цен на память
Xiaomi тоже готовит широкоформатный складной смартфон: Mix Fold 5 показался на фото
Xiaomi представила Redmi Note 17 с огромным 7" экраном и Note 17 Pro с батареей на 9000 мА·ч
Samsung представила смартфон Galaxy F70 Pro с батареей на 6000 мА·ч и шестью годами обновлений Android
Характеристики и стоимость смартфонов Google Pixel 11 стали известны до анонса
Tecno представила концепт смартфона с полностью безрамочным дисплеем
Материалы по теме
Xiaomi повысила прогноз по годовым продажам смартфонов — в компании ожидают стабилизации цен на память

Xiaomi повысила прогноз по годовым продажам смартфонов — в компании ожидают стабилизации цен на память

Xiaomi тоже готовит широкоформатный складной смартфон: Mix Fold 5 показался на фото

Xiaomi тоже готовит широкоформатный складной смартфон: Mix Fold 5 показался на фото

Xiaomi представила Redmi Note 17 с огромным 7" экраном и Note 17 Pro с батареей на 9000 мА·ч

Xiaomi представила Redmi Note 17 с огромным 7" экраном и Note 17 Pro с батареей на 9000 мА·ч

Samsung представила смартфон Galaxy F70 Pro с батареей на 6000 мА·ч и шестью годами обновлений Android

Samsung представила смартфон Galaxy F70 Pro с батареей на 6000 мА·ч и шестью годами обновлений Android

Характеристики и стоимость смартфонов Google Pixel 11 стали известны до анонса

Характеристики и стоимость смартфонов Google Pixel 11 стали известны до анонса

Tecno представила концепт смартфона с полностью безрамочным дисплеем

Tecno представила концепт смартфона с полностью безрамочным дисплеем

Теги: смартфон, redmi, xiaomi
смартфон, redmi, xiaomi
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На Землю еженедельно падают обломки космического мусора весом более тонны, но на компенсацию ущерба надежды мало
DuckDuckGo представила очки Paso Rob с гарантированной защитой от слежки
NASA препятствует разработке одного из крупнейших месторождений вольфрама в США
Хакеры похитили 1815 биткоинов из сверхнадёжных аппаратных кошельков Coldcard
Глава Shift Up объяснил, почему сгенерированный ИИ музыкальный клип с героиней Stellar Blade: Blood Rain не должен возмущать игроков
Великобритания снова потребовала бэкдор в iCloud — Apple обратилась в суд 13 мин.
Календарь релизов — 3–9 августа: Marvel Tōkon, Beast of Reincarnation и Корея. Серия Ил-2 21 мин.
Утечка документов раскрыла планы Microsoft по переносу игр с Xbox 360 на PC и Project Helix 2 ч.
Лучше поздно, чем никогда: Atomic Heart всё-таки вышла в российском Steam и избавилась от Denuvo 4 ч.
ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливить Max и RuStore на iPhone 6 ч.
«Вы имеете право знать»: в ЕС начали действовать новые правила прозрачности ИИ — за нарушения грозят штрафы до €15 млн 6 ч.
Блогер вычислил главного злодея новой Divinity по древним рунам в трейлере игры 6 ч.
Alibaba представила свою самую мощную ИИ-модель, а DeepSeek V4-Flash оказалась самой доступной 6 ч.
Owlcat Games продолжит выпускать хардкорные RPG, несмотря на The Expanse: Osiris Reborn 7 ч.
Google переработает голосовой поиск на Android: в нём объединят ИИ-режим, Search Live и поиск музыки 11 ч.
Amazon ворвалась в клуб компаний дороже $3 трлн на волне спроса на ИИ и облака 43 мин.
Бюджетник Xiaomi Redmi 17 4G появился в продаже в Европе до официального анонса 2 ч.
Asus выпустила сетевую USB-карту ROG USB-C10G со скоростью до 10 Гбит/с 2 ч.
Китайской оперативки станет больше: CXMT намерена построить второй завод по выпуску памяти в Пекине 3 ч.
Lekuo выпустила карту расширения с чипсетом AMD B650 — она добавит в ПК четыре слота M.2 под SSD и по столько же портов USB и SATA 4 ч.
«Т плюс» предложила пристраивать ЦОД к российским ТЭЦ 6 ч.
Samsung представила смартфон Galaxy F70 Pro с батареей на 6000 мА·ч и шестью годами обновлений Android 7 ч.
Представлены фитнес-браслеты Honor Band 11 и 11 Pro с яркими экранами, GPS и автономностью до 26 дней 7 ч.
Выпущена первая прошивка с открытым исходным кодом для платформы AMD AM5 9 ч.
Дурной пример заразителен: AWS развернёт 649 дизель-генераторов для питания нового ЦОД 9 ч.