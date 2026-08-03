Бюджетник Xiaomi Redmi 17 4G появился в продаже в Европе до официального анонса

Доступный смартфон Redmi 17 4G ещё не был официально представлен компанией Xiaomi, даже в Китае, где обычно устройства производителя дебютируют в первую очередь. Тем не менее, устройство уже появилось в продаже в Польше.

Устройство получило 6,9-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой 120 Гц. В составе новинки используется восьмиядерный процессор MediaTek Helio G91 Ultra с частотой до 2,0 ГГц, основанный на 12-нм техпроцессе. Смартфон предлагается в конфигурациях с 4/128 и 4/256 Гбайт памяти.

Redmi 17 4G оснащён 50-Мп основной камерой (оптика f/1.8) и фронтальной на 8-Мп. Обе могут снимать видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. Автономность устройству обеспечивает батарея ёмкостью 7500 мА·ч. В комплекте поставки нет зарядного устройства, но сообщается о поддержке зарядки мощностью до 45 Вт.

Смартфон предлагается в зелёном и синем цветах. Версия с 128 Гбайт постоянной памяти оценивается примерно в €210, а вариант с 256 Гбайт памяти — примерно в €255.