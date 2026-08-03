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Великобритания снова потребовала бэкдор в iCloud — Apple обратилась в суд

Компания Apple оспаривает юридическое требование правительства Великобритании о доступе к зашифрованным данным пользователей iCloud. Соответствующая жалоба была направлена в Трибунал по следственным полномочиям (IPT), который занимается рассмотрением дел, связанных со слежкой за гражданами.

Это произошло после того, как в прошлом году британские власти потребовали от Apple предоставить правоохранительным органам доступ к фотографиям, перепискам и другим данным пользователей облачной платформы iCloud. Требование распространялось и на зашифрованную информацию. Это предполагало создание бэкдора, открывающего доступ к облачным резервным копиям, которые защищены посредством сквозного шифрования с помощью системы Advanced Data Protection, что делает информацию зашифрованной и недоступной никому кроме пользователя.

Новое разбирательство между Apple и властями Великобритании происходит через год после предыдущего аналогичного противостояния. В начале 2025 года Лондон потребовал предоставить доступ компетентным органам к зашифрованным резервным копиям в iCloud. Однако позднее это требование было отозвано после вмешательства администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

После первого требования властей Apple закрыла возможность использования сквозного шифрования для пользователей из Великобритании. Однако в октябре правительство Великобритании сформировало повторное требование, которое теперь компания пытается оспорить.

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