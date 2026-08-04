В приложениях Samsung Смарт-ТВ обнаружен SDK, продающий доступ к IP и пропускной способности сети владельца

Samsung объявила о запрете приложений для Смарт-ТВ, которые используют интернет-соединение владельцев для передачи трафика третьих лиц. Решение было принято после публикации исследования, в котором специалисты по кибербезопасности обнаружили домашние прокси-сети (resproxy) в нескольких популярных приложениях для телевизоров компании.

Исследование норвежской компании Mnemonic показало, что ряд приложений содержал компоненты resproxy, позволяющие использовать домашнее интернет-соединение пользователя несанкционированно, в качестве промежуточного туннеля для передачи чужого трафика. Среди обнаруженных программ оказалась даже игра Pac-Man, ранее попавшая в подборку «Выбор редакции» магазина приложений Samsung.

Как объяснил консультант по информационной безопасности Харрисон Сэнд (Harrison Sand), многие такие приложения представляют собой лишь небольшую оболочку, загружающую основной контент с удалённого сервера. Из-за этого при проверке магазин приложений видит только минимальный объём исходного кода, тогда как фактически загружаемое содержимое и дополнительные функции могут оставаться вне процесса модерации. По словам Сэнда, проверенный код не всегда соответствует тому, который в итоге выполняется на устройстве.

После обращения журналистов Samsung подтвердила, что уже запретила публикацию новых приложений, использующих подобные прокси-механизмы. Компания также сообщила о введении более строгих правил для разработчиков, прямо запрещающих использование комплекта резидентных прокси (residential proxy SDK), и заявила, что занимается поиском и удалением уже опубликованных приложений с такими компонентами.

В исследовании также говорится, что домашние прокси-сети используются не только в приложениях для телевизоров, но и в мобильных устройствах и приставках на базе Android. Хотя подобные технологии могут применяться для обхода интернет-цензуры или массового сбора общедоступных данных, специалисты по кибербезопасности связывают их и с деятельностью злоумышленников: такой трафик маскируется под обычное домашнее подключение и практически неотличим от легитимного.

Во время анализа программного обеспечения Смарт-ТВ Харрисон Сэнд обнаружил, что игра Pac-Man содержала встроенный код одноимённой компании Bright Data, представляющий из себя компонент, который превращает обычные пользовательские устройства (смартфоны, ПК или Смарт-ТВ) в узлы коммерческой прокси-сети для фонового сбора веб-данных. По словам Сэнда, этот прокси-код загружался при открытии, например, игры, однако начинал работать только после согласия пользователя и продолжал работать в фоне до удаления программы.

Исследователь также отметил, что изменение кода на удалённом сервере теоретически могло бы одновременно изменить поведение большого количества установленных приложений. Компания Bright Data запрос журналистов TechCrunch о комментариях оставила без ответа.