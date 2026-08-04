Новый глава Apple привлёк ветерана к руководству компанией

Неумолимо приближается первое сентября — дата, которая поставит точку в карьере Тима Кука (Tim Cook) на посту генерального директора Apple, и его место займёт Джон Тернус (John Ternus). Последний уже начал формировать команду управленцев под себя, и некоторые из новых назначений в действительности имеют отношение к людям, которые много лет работали в Apple и успели выйти на пенсию.

По меньшей мере, как отмечает Bloomberg, именно так можно охарактеризовать назначение Лауры Легрос (Laura Legros), которая до этого работала вице-президентом Apple по разработке аппаратного обеспечения. Она будет вице-президентом и в новом статусе, но сосредоточится на слаживании работы различных подразделений Apple. Легрос успела выйти на пенсию в 2022 году, но новый глава компании решил, что её опыт ещё может пригодиться. Для кадровой политики Apple это не совсем типичный шаг, поскольку обычно ветеранов никто не призывает обратно.

На прежнем этапе карьеры Легрос курировала вопросы планирования разработки продуктов, взаимодействия команд разработчиков и доставки конечных изделий. Она была одним из близких помощников самого Тернуса, поэтому выбор её кандидатуры на пост вице-президента после перехода Джона на пост генерального директора не столь внезапен. В 2018 году Легрос появилась на презентации новой версии MacBook Air. Через пару лет она представляла новый дизайн iPad Air, который актуален до сих пор.

Непосредственно Тернус уже активно перенимает дела у Тима Кука и участвует в формировании годового плана работы многих подразделений. Он много общается с разработчиками, собираясь многое изменить в кадровом составе профильной команды. В сфере руководства Apple многие подходят к пенсионному возрасту, поэтому Тернусу предстоит искать им замену. Бывшая глава юридического подразделения Apple Кейт Адамс (Kate Adams), которая сейчас курирует взаимодействие с органами власти, выразила готовность уйти в отставку в конце текущего года. На её место будет принята Дженнифер Ньюстед (Jennifer Newstead), которая сейчас возглавляет юридическую службу. К пенсионному рубежу приближаются также бывший финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri), который отвечает за информационные системы и операции с недвижимостью, и Фил Шиллер (Phil Schiller), который до 2020 года возглавлял маркетинговую службу Apple, а теперь отвечает за работу App Store.