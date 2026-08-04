Единственный российский производитель телевизоров из реестра Минцифры обанкротился

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «ДНС ритейл» (входит в состав группы DNS) о признании банкротом ООО «Квант», юридического лица специализирующейся на сборке отечественных телевизоров группы компаний «Квант» Михаила Етонова. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел. Компания производила продукцию под брендом Irbis на заводах в Воронеже и Зеленограде.

«ДНС ритейл» обратилась в суд с иском о признании ООО «Квант» банкротом в июне прошлого года. Арбитражный суд Москвы ввёл в отношении компании процедуру наблюдения в феврале нынешнего года. В том же решении в третью очередь реестра требований кредиторов суд включил задолженность перед заявителем в размере 654,6 млн рублей. В мае суд одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело ООО «Квант», а также включил в реестр задолженности на общую сумму 763,4 млн рублей. Среди крупнейших по объёму требований кредиторов ООО «Лаборатория Алисы» (входит в состав «Яндекса»), заявившее 230,7 млн рублей, и торговец бытовой электроникой АО «Торговый дом ББК», заявившее 154,8 млн рублей.

Данные Rusprofile указывают на то, что ООО «Квант» зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приёмников, видеомониторов и видеопроекторов. Компания на 100 % принадлежит гендиректору Михаилу Етонову напрямую и через ООО «Квант-Сервис». В прошлом году ООО «Квант» получило выручку в размере 45 млн рублей (4,9 млрд рублей годом ранее), тогда как убыток составил 387 млн рублей (3,3 млрд чистой прибыли годом ранее). По данным источника, площадь производственных помещений компании в Воронеже составляет 9 тыс. м², а в Зеленограде — 4,3 тыс. м². Площадь складских помещений в Воронеже и Зеленограде составляет 2 тыс. м² и 1,2 тыс. м² соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, а на зеленоградской — 220 человек.

Сборка всех моделей телевизоров бренда Irbis на воронежской площадке приостановлена с апреля 2025 года. В том же месяце ООО «Синоквант» (входит в состав ГК «Квант») объявило об отказе от проекта по выпуску ЖК-телевизоров стоимостью 1,8 млрд рублей. Его реализация должна была осуществляться в особой экономической зоне «Центр», находящейся недалеко от Воронежа. По данным осведомлённого источника, в качестве варианта «спасения» ООО «Квант» рассматривался сценарий с выкупом компании, а потенциальными приобретателями могли стать NexTouch, «Сбер» и «Яндекс».