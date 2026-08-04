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Ветеран Rockstar объяснил, почему Midnight Club 5 так и не вышла

В середине 2000-х студия Rockstar Games была известна не только по GTA, но и по гоночным аркадам Midnight Club. Несмотря на успех и культовый статус серии, Midnight Club 5 фанаты так и не дождались. Что пошло не так?

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Бывший старший дизайнер игр серии Midnight Club Крис Робертс (Kris Roberts) в недавнем интервью изданию Insider Gaming заявил, что Midnight Club 5 пала жертвой амбиций Rockstar Games.

По словам Робертса, на момент его ухода в 2010 году у команды Midnight Club 5 из Rockstar San Diego были готовы прототипы нескольких городов (в том числе Лондон), однако далеко дело не зашло — игру отменили.

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В качестве одной из причин отмены Робертс назвал «нетривиальный конфликт» между Rockstar San Diego и Rockstar New York. Начальство было недовольно задержками в разработке Midnight Club: Los Angeles и результатами серии.

Игры Midnight Club увлекали геймеров сильнее, чем конкуренты вроде Need for Speed и Burnout, однако Rockstar этого было недостаточно: «Точка зрения Нью-Йорка была такова, что "вы не GTA"».

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«Ваш проект — рыжеволосый пасынок. Знаете, мы хорошо справлялись с работой, вышли на мировой уровень, но к нам относились незаслуженно плохо. Было тяжело», — вспоминает Робертс.

После отмены Midnight Club 5 команда была расформирована — часть сотрудников перевели на движок Rage или Red Dead Redemption, а остальных уволили. Франшиза Midnight Club навсегда уступила дорогу любимому ребёнку Rockstar.

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Теги: midnight club, rockstar games, гоночная игра, аркада
midnight club, rockstar games, гоночная игра, аркада
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