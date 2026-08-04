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Xiaomi представила недорогие домашние проекторы Redmi Projector 5 и 5 Pro

Xiaomi представила в Китае два недорогих проектора — они получили названия Redmi Projector 5 и Redmi Projector 5 Pro. Устройства отличают достойные при скромных ценниках технические характеристики и ценники от $148.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Младший в дуэте Redmi Projector 5 оснащён металлической подставкой с регулировкой наклона на все 360° — изображение можно подавать как на стены, так и на потолок. Устройство выполнено в текстурированном белом корпусе; герметичный оптический модуль не нуждается в обслуживании и обеспечивает повышенную долговечность. При коэффициенте проекции 1,2:1 он поддерживает разрешение 1080p и экраны размером до 120 дюймов. Яркость составляет 400 люменов по нормам CVIA; сертификат SGS свидетельствует о сниженном уровне синего, что означает уменьшенную нагрузку на глаза при длительном использовании.

Процесс настройки упрощает лазерный датчик Time-of-Flight (ToF) — он отвечает за автоматическую фокусировку и коррекцию трапецеидальных искажений. Этот модуль быстро корректирует картинку после перемещения и поддерживает боковую проекцию до 20°. В качестве процессора используется чип MediaTek серии MT9, объём оперативной памяти составляет 1 Гбайт, встроенного накопителя — 32 Гбайт. В комплекте идёт пульт дистанционного управления с Bluetooth, голосовым поиском и управлением. Redmi Projector 5 поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, беспроводную трансляцию со смартфонов и ПК. Есть интеграция с системой Xiaomi HyperConnect — проектор можно включать в системы умного дома.

Старший Redmi Projector 5 Pro может похвастаться частотой обновления 120 Гц. Собственное разрешение составляет 1080p, максимальная диагональ изображения — 120 дюймов; Яркость по сравнению с базовой моделью выросла до 1000 люменов по нормам CVIA. Отмечается задержка всего в 5 мс и поддержка компенсации искажений при движении MEMC — проектор подойдёт для динамичных игр и спортивных трансляций. Устройство выполнено в бело-серой гамме, передняя панель обтянута тканью. Полностью стеклянная оптическая система имеет герметичную конструкцию — это предотвращает скопление пыли внутри; резкость изображения по сравнению с проектором предыдущего поколения выросла на 10 %.

Конструкция проектора обеспечивает вертикальную регулировку до 150°, поддерживается коррекция боковой проекции до 30°. За настройку отвечают датчик ToF, камера высокого разрешения и алгоритмы искусственного интеллекта; автоматически устанавливается фокусировка и корректируются трапецеидальные изображения. Redmi Projector 5 Pro работает на чипе MediaTek MT9660 с 2 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт на встроенном накопителе. Система охлаждения производит шум до 28 дБА; в наличии 10-Вт динамики, пассивный басовый излучатель и цифровой усилитель с поддержкой Dolby Audio. На корпусе имеются два парта HDMI, один из которых — HDMI eARC стандарта 2.1 с поддержкой входа 4K и вывода 1080p со 120 Гц. Присутствуют порт USB 2.0 и 3,5-мм разъём для наушников. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi 6, интеграция с экосистемой Xiaomi HyperConnect и голосовой помощник XiaoAI.

Младший Redmi Projector 5 получил ценник в 999 юаней ($148), старший Redmi Projector 5 Pro оценён в 1899 юаней ($281).

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Теги: xiaomi, redmi, проектор
xiaomi, redmi, проектор
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