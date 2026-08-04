Samsung лишит Galaxy S27 Ultra одной из камер с телеобъективом — возможно, для экономии

Одной из отличительных черт смартфонов Samsung Galazy S класса Ultra на протяжении последних лет были два телеобъектива в основном блоке камер на задней панели. Первые несколько поколений устройства комплектовались объективами с 3- и 10-кратным увеличением, затем производитель отказался от 10-кратного в пользу 5-кратного. Возможно, теперь он откажется и от 3-кратного, и на этот раз полностью.

Samsung намерена выпустить Galaxy S27 Ultra вообще без телеобъектива камеры с 3-кратным увеличением и не заменять эту камеру никакой другой, утверждает ETNews. Это значит, что занимающий верхнее положение во флагманской линейке смартфон впервые в истории лишится 10-мегапиксельной камеры с 3-кратным зумом. Останется лишь 50-мегапиксельная с 5-кратным увеличением; 3-кратный телеобъектив будет только на Galaxy S27 Pro.

Конфигурация камер в серии Samsung Galaxy S27 по моделям, по слухам, распределится следующим образом:

Galaxy S27 — 50-мегапиксельная основная, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная, 10-мегапиксельная с телеобъективом;

Galaxy S27+ — 50-мегапиксельная основная, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная, 10-мегапиксельная с телеобъективом;

Galaxy S27 Pro — 200-мегапиксельная основная, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная, 10-мегапиксельная с 3-кратным телеобъективом;

Galaxy S27 Ultra — 200-мегапиксельная основная, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная, 50-мегапиксельная с 5-кратным телеобъективом.

Одной из причин, по которым Samsung, возможно, решила отказаться от дополнительной камеры с телеобъективом, вероятно, является кризис компонентов памяти, преследующий сейчас всю технологическую отрасль. Выход смартфонов серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.