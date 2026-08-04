Arctic получила компенсацию пошлин от США — и решила поделиться деньгами с покупателями

Производитель систем охлаждения для ПК Arctic получил от американских властей возврат таможенных пошлин. После этого компания снизила цены на свои товары для американских клиентов, и часть денег обязалась передать на различные общественные инициативы.

«В дополнение к снижению цен Arctic инвестирует в общественные инициативы, направленные на поддержку технологического образования и независимых сообществ энтузиастов ПК в Соединённых Штатах посредством пожертвований оборудования и [услуг] технической поддержки — мы по-прежнему привержены справедливому ценообразованию и исправлению ситуации для сборщиков ПК, которых поддерживает Arctic», — заявили в компании.

Дополнительную информацию об общественных инициативах, которые Arctic намерена поддержать, компания не опубликовала, но на некоторых торговых площадках цены на её продукцию уже снизились. «Вместо того, чтобы корректировать цены только на конкретные товары, которые подорожали, каждый возмещённый доллар вернётся на рынок за счёт повсеместного снижения розничных цен, выполняя наше обещание сообществу сборщиков ПК. Эта программа будет действовать до тех пор, пока каждый доллар, полученный Arctic за счёт возврата таможенных пошлин, не будет выплачен нашим клиентам», — добавил производитель.

В феврале Верховный суд США постановил, что Трамп нарушил конституцию, применив «Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях» от 1977 года, когда в массовом порядке ввёл таможенные пошлины. В результате Lenovo, Nintendo и ряд других компаний подали заявки на их возмещение.