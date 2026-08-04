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Galax представила чёрные GeForce RTX 5070 Ti HOF OC LAB Deluxe и Deluxe X с заводским разгоном

Компания Galax представила видеокарты GeForce RTX 5070 Ti HOF OC LAB в исполнениях Black Soul и Black Soul X. От ранее выпущенных белых версий HOF OC LAB Deluxe и HOF OC LAB Deluxe X они отличаются не только чёрной расцветкой, но и немного более высоким заводским разгоном GPU.

Источник изображений: VideoCardz / Galax

Источник изображений: VideoCardz / Galax

В отличие от полностью белых моделей HOF OC LAB Deluxe и HOF OC LAB Deluxe X версии Black Soul и Black Soul X полностью выполнены в чёрном цвете. У них чёрные кулер, задняя усиливающая пластина, радиатор, теплотрубки и даже печатная плата. Обе карты поставляются с фирменной магнитной короной с ARGB-подсветкой, также выполненной в чёрном цвете.

Для модели RTX 5070 Ti HOF OC LAB Black Soul заявлена Boost-частота графического процессора на уровне 2610 МГц, а для модели Black Soul X — 2640 МГц. Модель Black Soul X также предлагает второй игровой режим vBIOS с Boost-частотой 2512 МГц. Для сравнения: для моделей HOF OC LAB Deluxe и HOF OC LAB Deluxe X заявлены Boost-частоты 2580 и 2610 МГц соответственно.

Видеокарты Galax GeForce RTX 5070 Ti HOF OC LAB Black Soul и Black Soul X оснащены графическими процессорами с 8960 ядрами CUDA, 16 Гбайт памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с на контакт и поддержкой 256-битной шины. Для дополнительного питания карты используют по одному разъёму 12V-2×6. Их энергопотребление заявлено на уровне 300 Вт. Для новинок производитель рекомендует использовать блок питания мощностью от 750 Вт. Размеры модели Black Soul X составляют 349,4 × 160 × 60 мм вместе с монтажным кронштейном.

Это далеко не первые варианты RTX 5070 Ti в серии Galax HOF. Помимо вышеупомянутых белых версий HOF OC LAB Deluxe и HOF OC LAB Deluxe X производитель также выпустил модели HOF Gaming и HOF Gaming Black Edition, которые тоже отличаются главным образом разгоном GPU.

Модель HOF OC LAB Black Soul X на данный момент является самой быстрой версией RTX 5070 Ti HOF от Galax. Производитель не сообщил стоимость новых видеокарт за пределами Китая. Новинки недавно демонстрировались на китайской игровой выставке ChinaJoy 2026.

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Теги: видеокарты, galax, geforce rtx 5070 ti, hall of fame
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