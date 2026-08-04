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Новые фракции, новые платформы и новая демоверсия: фэнтезийная 4X-стратегия Endless Legend 2 получила дату выхода из раннего доступа Steam

Издательство Hooded Horse и разработчики из французской Amplitude Studios (Humankind, Endless Space, Endless Legend) объявили дату выхода релизной версии своей амбициозной фэнтезийной 4X-стратегии Endless Legend 2.

Источник изображений: Hooded Horse

Источник изображений: Hooded Horse

Напомним, Endless Legend 2 заступила в ранний доступ прошлой осенью (22 сентября). С тех пор игра получила ряд крупных и не очень обновлений. Полноценная премьера ожидалась в 2026 году на ПК.

Как стало известно, релизная версия Endless Legend 2 выйдет 17 сентября не только на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), но также PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался новым кинематографическим трейлером.

Версия 1.0 добавит в Endless Legend 2 шестую фракцию — Sandshapers — со своим квестом, юнитами, героями и особенностями. Представители древнейшей цивилизации на Сайадхе намерены вернуть планете былое пустынное величие.

Также в 1.0 войдут варианты (The Order of Zelevas, The Severed Claw) двух уже существующих фракций (Некрофаги, Клан Шередин) и второстепенная фракция The Mangrove of Harmony, разработанная совместно с сообществом Amplitude.

Для тех, кто хочет попробовать Endless Legend 2, разработчики подготовили обновлённую демоверсию с двумя фракциями (Клан Шередин, Последние Владыки). Пробное издание будет доступно в Steam и на консолях.

За 11 месяцев в раннем доступе Steam игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 82 %) и привлекла почти 4,3 тыс. человек на пике. Endless Legend 2 уже имеет поддержку русского языка.

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Теги: endless legend 2, amplitude studios, hooded horse, стратегия
endless legend 2, amplitude studios, hooded horse, стратегия
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