Samsung нашла решение проблемы краснеющих экранов Galaxy S26 Ultra

Компания Samsung начала уведомлять своих клиентов о том, что ей известно о проблеме появления красноватого оттенка на экранах смартфонов Galaxy S26 Ultra и что эту проблему можно решить с помощью программного обновления. Ранее сообщалось, что производитель установил причину этой проблемы, отметив, что она не связана с аппаратным обеспечением смартфона.

Южнокорейские пользователи приложения Samsung Members начали получать уведомление от Samsung, подтверждающее, что проблему с красноватым оттенком экрана можно исправить с помощью обновления программного обеспечения или «программной калибровки». Последнюю можно выполнить, только обратившись в местный сервисный центр Samsung. Компания не сообщила точные сроки выпуска программного обновления, которое решит эту проблему.

Ранее Samsung заявляла, что появление красноватого оттенка на экранах смартфонов Galaxy S26 Ultra могло быть вызвано воздействием яркого света на дисплей, работающий с максимальной яркостью. Однако в новом уведомлении, опубликованном в приложении Samsung Members, причина проблемы не упоминается.

«Мы приносим искренние извинения за неудобства, вызванные проблемой, из-за которой центр экрана на некоторых моделях Galaxy S26 Ultra выглядит красноватым. Это явление можно устранить с помощью программной калибровки. Обратившись в местный сервисный центр, вы можете получить бесплатную калибровку независимо от оставшегося срока гарантии на ваше устройство. При этом программная калибровка возможна в день обращения. Для удобства наших клиентов Samsung Electronics также готовит способ применения программной калибровки без посещения сервисного центра — с помощью удалённого обновления. Мы предоставим подробную информацию о графике его распространения, как только оно будет готово», — говорится в заявлении компании.

Производитель отмечает, что калибровка в сервисном центре предоставляется бесплатно. Поскольку компания не сообщила, как долго пользователям придётся ждать выхода обновления ПО, которое позволит не обращаться в сервисный центр, владельцам Galaxy S26 Ultra сейчас доступен только один вариант решения проблемы. Тем не менее пользователи устройства могут вздохнуть с облегчением, зная, что эта проблема не требует отзыва смартфона из продажи, поскольку в таком случае замена устройства могла бы занять несколько недель.