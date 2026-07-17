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Samsung пообещала починить краснейющие дисплеи Galaxy S26 Ultra — сдавать смартфон в сервис не придётся

Samsung сообщила, что ей удалось обнаружить причину аномального появления красноватого оттенка на флагманских смартфонах — корейский производитель пообещал решить проблему, выпустив обновление ПО.

Источник изображения: reddit.com

Источник изображения: reddit.com

Ранее стало известно, что ещё с марта владельцы флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 Ultra начали жаловаться на появление красноватого оттенка на дисплеях некоторых устройств. В отдельных случаях аномалия начала проявляться практически сразу по выходе смартфона в продажу и со временем только нарастала. Отмечались случаи, что «краснили» экземпляры Samsung Galaxy S26 Ultra в розничных магазинах. Приводился пример с появлением крупного розового прямоугольника в центре экрана.

Samsung подтвердила, что проблема существует. «Нам известно о сообщениях по поводу цветового баланса дисплея на некоторых устройствах Galaxy S26 Ultra. Данный симптом может возникать при определённых условиях, например, при длительном воздействии сильного освещения при работе на максимальной яркости, что типично для дисплеев в розничном окружении», — заявили в компании ресурсу Engadget.

Проблема, однако, не относится к аппаратной части, настаивает корейский производитель. «Сам дисплей продолжает работать нормально. Поскольку это вопрос цветового баланса, а не физического повреждения или аппаратного дефекта, его можно устранить с помощью программной калибровки цвета, а замена панели дисплея не требуется. Калибровка применяет оптимизированные значения регулировки с использованием проверенной технологии, которую Samsung давно использует для точного управления качеством OLED-дисплеев, восстанавливая равномерный цветовой баланс по всему экрану. Сроки [выпуска] обновления ПО пока определяются», — сообщили в Samsung.

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Теги: samsung, смартфон, дисплей
samsung, смартфон, дисплей
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