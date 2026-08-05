Смартфон Infinix HOT 70 с ёмкой батареей и кнопкой быстрого доступа к ИИ поступил в продажу в России

Компания Infinix объявила о старте продаж в России смартфона HOT 70, оснащённого ёмкой батареей и физической кнопкой для быстрого доступа к широкому спектру ИИ-функций.

Высокую производительность Infinix HOT 70 обеспечивает 6-нм чип MediaTek Helio G100 Ultimate, который поддерживает запуск ресурсоёмких приложений и стабильную работу устройства в режиме многозадачности. Смартфон оснащён 6,78‑дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, благодаря чему обеспечивается плавная прокрутка интерфейса. Пиковая яркость составляет 700 кд/м2, что обеспечивает отличную видимость текста на экране даже под прямыми солнечными лучами.

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 6000 мА·ч, которой хватает на полный день интенсивного использования. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 45 Вт на полное восполнение заряда потребуется всего час. Также есть поддержка технологии обходной зарядки: питание направляется напрямую к компонентам устройства, минуя аккумулятор, что позволяет избежать перегрева устройства при одновременной зарядке во время длительных видеозвонков или прямых трансляций.

По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандарту IP65. Также аппарат прошёл проверку на устойчивость к падениям с высоты до 1,5 м под разными углами, а также серию из 40 последовательных падений экраном вниз.

Физическая кнопка вызова ИИ, расположенная в зоне большого пальца, позволяет одним касанием получить доступ к широкому набору ИИ-функций. Короткое нажатие запускает функцию «Умные закладки» для распознавания намерений. При этом смартфон не просто сохраняет отображаемую на экране информацию, но и распознаёт основную задачу пользователя: время и дата вылета автоматически добавляются из переписки в календарь, а данные с визитной карточки — в новый контакт. Все данные попадают в «Базу знаний» — хранилище информации, где заметки, скриншоты, сохранённые видео и посты из соцсетей автоматически сортируются и распределяются по категориям, избавляя от долгих поисков по старым чатам.

Долгое нажатие на кнопку активирует ИИ-ассистента Folax, предоставляя доступ к ведущим ИИ-моделям, между которыми можно переключаться, не покидая текущего экрана, чтобы получать и сравнивать ответы на запросы или быстро находить нужную информацию без смены приложений.

Возможностями ИИ можно также воспользоваться при редактировании снимков. Кроме того, пользователям HOT 70 доступны ИИ-обои и темы, которые выходят за рамки стандартных вариантов.

Также сообщается о поддержке шумоподавления, что позволяет общаться по телефону даже в шумном окружении, и функции офлайн-связи UltraLink, обеспечивающей входящие и исходящие звонки по прямому Bluetooth-соединению на расстоянии до 1,5 км даже при отсутствии сотового сигнала. Кроме того, есть функция очистки динамиков с помощью Folax: звуковые вибрации удаляют пыль и влагу из динамиков, обеспечивая высокое качество звука.

HOT 70 работает под управлением XOS 16. Производитель гарантирует предоставление до трёх крупных обновлений операционной системы и пяти лет выпуска патчей безопасности (для моделей с 6 Гбайт ОЗУ и выше).

Infinix HOT 70 доступен в чёрном и серебристом цветах. Цена модели с 4/128 Гбайт памяти составляет 13 490 руб., с 8/128 Гбайт памяти — 20 990 руб., с 8/256 Гбайт памяти — 23 990 руб.