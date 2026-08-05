WhatsApp добавил тег оповещения @all и разрешил переносить участников из старых групп в новые

WhatsApp начал распространять обновление для групповых чатов, которое добавляет сразу несколько новых функций. Среди главных нововведений оказался тег «@все» (@all), позволяющий одним сообщением уведомить всех участников группы.

Вместе с поддержкой тега @all мессенджер расширил возможности встроенных опросов. Теперь при их создании можно задавать время окончания голосования, скрывать имена участников, проголосовавших за тот или иной вариант, а также редактировать опрос в течение 15 минут после публикации. Кроме того, пользователи получили возможность создавать новые группы на основе уже существующих, используя текущий список участников в качестве основной базы.

Новый тег предназначен для отправки важных сообщений сразу всем участникам чата без необходимости отмечать каждого пользователя отдельно. Уведомление будет доставлено даже тем, кто отключил уведомления для конкретной группы. При этом в сообществах, где состоит более 32 человек, воспользоваться этой функцией смогут только администраторы.

В WhatsApp отмечают, что @all рассчитан прежде всего на срочные сообщения, например о переносе мероприятий, изменении планов или важных объявлениях для школы и офиса. При этом пользователи смогут самостоятельно отключить уведомления от этой функции в настройках уведомлений, по-прежнему сохраняя контроль над способом их получения.