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Archer Aviation представила гибридный конвертоплан Halo — гражданскую версию штурмового беспилотника Thunder

Archer Aviation и Anduril представили Halo — коммерческий беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки, созданный на общей платформе с военным конвертопланом Thunder. Последний разрабатывается как ведомый для боевых вертолётов, способный самостоятельно выполнять широкий спектр задач. У Halo вместо вооружения будет вместительный грузовой отсек и гражданское назначение. Это примерно как взять на работу ветерана — видно, что такой не подведёт.

Источник изображений: Archer Aviation

Источник изображений: Archer Aviation

Аппарат построен по схеме конвертоплана с двумя поворотными роторами: при взлёте их тяга направлена вверх, а после перехода в горизонтальный полёт — вперёд. Частота вращения винтов регулируется в зависимости от режима, что должно снижать потребление энергии и расход топлива в крейсерском полёте, а также уменьшать шум при работе рядом с населёнными пунктами. В последовательной гибридной силовой установке топливный двигатель не связан с роторами механически: он вращает генератор, питающий электрические моторы и аккумуляторную систему. Такая архитектура сохраняет точность управления электрической тягой, но обеспечивает значительно большую дальность, чем полностью аккумуляторные eVTOL.

По опубликованным данным, Halo сможет развивать скорость до 515 км/ч и преодолевать примерно 1480 км. Аппарат относится к тяжёлому классу беспилотников Group 5 и рассчитан на работу на высотах до 5500 м. Размеры и конструкция выбраны так, чтобы машину можно было разобрать и поместить в стандартный грузовой контейнер для перевозки автомобилем, поездом, кораблём или транспортным самолётом. В то же время дальность должна позволить Halo самостоятельно перебазироваться между удалёнными площадками. Представленные показатели пока являются ожидаемыми: первый полёт Thunder в окончательной конфигурации, например, ожидается в 2027 году, тогда как сроки начала испытаний Halo пока неизвестны.

Разработчики рассчитывают использовать Halo для снабжения морских нефтегазовых и ветряных платформ, срочной доставки тяжёлых грузов, поддержки судов, перевозки медикаментов и работы в районах стихийных бедствий. Автономное управление позволит выполнять такие рейсы без пилота на борту, не подвергая людей опасности при полётах над морем, очагами возгорания или зонами бедствий.

Компания Archer отвечает преимущественно за планер, электродвигатели, аккумуляторную архитектуру, гибридную силовую установку и технологию производства, а Anduril — за программное обеспечение автономного полёта и систему управления на базе платформы Lattice. Первым стратегическим партнёром проекта стала японская Marubeni Aerospace, которая займётся поиском коммерческих сценариев применения и потенциальных заказчиков.

Производство Halo и Thunder будет разделено. Halo будет опираться на обычные коммерческие цепочки поставок и гражданское программное обеспечение. Thunder — это уже зона ответственности Anduril. Кстати, название компании взято из вселенной Толкина — так назывался меч Арагорна, которым он повергал орков. Но это уже не наша история.

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Теги: archer aviation, беспилотный транспорт
archer aviation, беспилотный транспорт
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