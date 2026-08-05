Лишь треть мобильных интернет-сессий в Центральной России теперь проходит без ограничений

В течение семи месяцев 2026 года лишь треть пользовательских сессий в мобильных сетях Центральной России прошла без ограничений. В остальных случаях можно было зайти только на сайты из «белого списка» Минцифры, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование разработчика средств для мониторинга и управления сетью Vigo. В приграничных регионах доля подключений по «белым спискам» составила 90 %.

По данным Vigo, в июле по сравнению с началом года количество подключений в мобильных сетях в режиме «белого списка» в Центральной России выросло в среднем на 31 %.

Согласно исследованию Vigo, проанализировавшей около 1 млрд пользовательских сессий, в Брянской, Курской и Белгородской областях по состоянию на 31 июля в среднем лишь 12 % пользовательских сессий проходили без ограничений, в то время как в Москве и Московской области на них пришлось около 49 %, а 51 % сессий проходил в режиме «белого списка». В Санкт-Петербурге без ограничений прошло 43,9 % пользовательских сессий, в Ленинградской области — 58,9 %. Меньше всего с ограничениями по состоянию на июнь в России сталкивались пользователи мобильных сетей в Еврейской автономной области (75,7 % сессий без ограничений), Республике Тыва (72,3 %) и Магаданской области (69 %).

Директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко заявил, что особенно важно, чтобы механизм «белых списков» в условиях использования дополнительных мер безопасности работал максимально эффективно: сервисы, включённые в такие списки, должны оставаться доступными для пользователей без перебоев, а процедура их включения — быть простой, прозрачной и основанной на понятных критериях. «Это позволит бизнесу, включая операторов связи, оправдываать свои вложения и увереннее инвестировать в развитие цифровых сервисов для своих клиентов», — отметил он.

По словам партнёра практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергея Кудряшова, из-за ограничений мобильного интернета операторы начали перестраивать тарифные линейки, параллельно развивая фиксированный широкополосный доступ. При этом у абонентов возникает «эффект неиспользованного пакета» — растёт разрыв между тем, за что они заплатили, и тем, что реально получили. «В такой ситуации абоненты склонны искать более выгодные условия, в том числе менять оператора», — отметил он.

«Операторов выручает то, что в их тарифах интернет, как правило, идёт в пакете с голосовой связью, которая сейчас вновь востребована. Так что заметного удара по доходам ситуация не принесла», — отметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.