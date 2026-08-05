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Club 3D представила 9-метровый кабель USB4 без активных усилителей

Компания Club 3D представила 9-метровый кабель USB4 без активного усиления сигнала. Кабель с модельным индексом CAC-2509 обеспечивает такую большую дальность за счёт снижения скорости до 20 Гбит/с и максимальной выходной мощности до 100 Вт.

Источник изображения: Club 3D

Источник изображения: Club 3D

Пассивные кабели USB 3 или USB4 обычно очень короткие, но Club 3D предложила компромисс: кабель CAC-2509 с разъёмами USB Type-C, по заявлению производителя, обеспечивает передачу данных, видеосигнала и до 100 Вт мощности на девять метров без дополнительного источника питания. Компания заявляет, что это первый полностью пассивный кабель USB4 такой длины. Взамен пришлось пожертвовать максимальными показателями производительности USB4: вместо 40 или 80 Гбит/с здесь только 20 Гбит/с. Сама архитектура USB4 позволяет динамически распределять данные и протоколы по общему высокоскоростному соединению, но доступные фактически функции всегда зависят от кабеля, хост-устройства и подключённого к нему оборудования.

Типичный сценарий — подключение ноутбука к монитору, когда один кабель используется для видеосигнала, USB-концентратора и питания ноутбука. CAC-2509, утверждает Club 3D, способен передавать видеосигналы до 8K при 60 Гц или 4K при 240 Гц, но для этого потребуется подходящее соединение DisplayPort Alt Mode, совместимые устройства и зачастую — сжатие потока. Производитель даже предложил калькулятор: для 5K-дисплея потребуются 7 Гбит/с при 60 Гц.

Тот же компромисс потребовался и в аспекте мощности: предложенный кабель поддерживает только до 100 Вт, хотя новые модели с Extended Power Range могут передавать и до 240 Вт. На практике для многих мониторов, тонких ноутбуков и док-станций хватит и 100 Вт — высокопроизводительные игровые ноутбуки из этого списка придётся исключить. В действительности большинство мониторов и так подаёт на подключённые устройства 90–100 Вт; а мощному ноутбуку в любом случае потребуется отдельное питание.

Поэтому важнейшим преимуществом кабеля Club 3D CAC-2509 является его длина — её хватит для работы в конференц-залах, для подключения симуляторов автогонок и расположенных на отдалении ПК и мониторов. Стоимость кабеля составляет €82.

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Теги: club 3d, кабель, usb
club 3d, кабель, usb
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