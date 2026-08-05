Doom запустили прямо в Paint — и к этому причастен технический директор Microsoft Azure

Культовый шутер от первого лица Doom теперь запустили прямо в графическом редакторе Microsoft Paint. Проект DoomPaint основан на условно-бесплатном варианте игры, а классическая программа выступает в качестве монитора для игрового процесса.

Doom работает со вполне комфортной частотой 25 кадров в секунду — неплохой показатель для компьютерных игр эпохи девяностых годов. Любопытно, что инициатором проекта значится технический директор Microsoft Azure Марк Руссинович (Mark Russinovich). «Каждый кадр переносится в буфер обмена Windows и выставляется в холст Paint как при настоящем редактировании документа», — пояснил он на странице проекта на платформе GitHub.

Репозиторий содержит ресурсы и инструкции о том, как запустить игру в MS Paint любому желающему. Релиз включает в себя не только изображение, но также звук и музыку. Оригинальная игра Doom заслужила признание за счёт эффективного программирования — с момента выхода в 1993 году она запускалась на самых разных платформах, в том числе на тех, для которых изначально не предназначалась.

Энтузиасты портировали Doom для запуска на газонокосилках, принтерах, в чат-ботах, на игровых приставках и даже кишечной микрофлоре — в последнем случае, правда, прохождение игры от начала до конца заняло бы 600 лет из-за очень низкой частоты кадров.