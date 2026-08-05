NASA запустило операцию «Большой взрыв» — она продлит работу межзвёздного зонда «Вояджер-2»

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA снизили нагрузку на источник питания бортового оборудования зонда «Вояджер-2» (Voyager 2). Высвободившаяся мощность позволит трём оставшимся научным приборам зонда работать, по меньшей мере, на год дольше, чем ожидалось. Операция получила неофициальное название Big Bang («Большой взрыв»): специалисты одновременно отключили несколько мощных устройств и заменили их менее прожорливыми альтернативами.

«Вояджер-2» получает электричество от трёх радиоизотопных термоэлектрических генераторов, преобразующих тепло естественного распада плутония-238 в электрический ток. Из-за радиоактивного распада и старения термоэлектрических элементов доступная мощность аппарата ежегодно уменьшается примерно на 4 Вт. За десятилетия энергетический резерв сократился почти до нуля, поэтому инженеры уже отключили практически все необязательные системы и часть обогревателей, сохранив лишь оборудование, необходимое для связи, управления и научных измерений.

Сейчас на зонде работают три научных комплекса: магнитометр MAG, подсистема плазменных волн PWS и детектор космических лучей CRS. Магнитометр измеряет напряжённость и направление межзвёздного магнитного поля, PWS регистрирует колебания плазмы и позволяет оценивать плотность заряженных частиц, а CRS исследует потоки высокоэнергетических электронов и атомных ядер. Без новой схемы энергоснабжения NASA пришлось бы отключить ещё один из этих приборов до конца 2026 года. Ранее, в сентябре 2024 года, на аппарате выключили прибор для непосредственного измерения плазмы, а в марте 2025-го — детектор частиц низких энергий.

В ближайшие месяцы аналогичные переключения планируется провести на «Вояджере-1», который находится ещё дальше от Земли. Оба аппарата стартовали в 1977 году и после исследования планет-гигантов покинули гелиосферу Солнечной системы: «Вояджере-1» вошёл в межзвёздное пространство в 2012 году, а «Вояджер-2» — в 2018-м. Они остаются единственными созданными человеком аппаратами, непосредственно измеряющими свойства межзвёздной среды, поэтому даже дополнительный год работы отдельных датчиков способен дать уникальные сведения о магнитных полях, плазме и космических лучах за пределами области влияния солнечного ветра.

Добавим, перенастроить подсистемы питания 49-летнего зонда — это фантастика. Сигнал в одну сторону идёт примерно сутки. Затем ещё сутки надо ожидать реакции на команду. При этом необходимо соблюсти тепловой баланс, чтобы оборудование не замёрзло. Программный код там тоже такой, которому давно не учат. Разработчиков проекта уже в большинстве нет в живых, совет никто не даст. Работоспособность обоих «Вояджеров» спустя почти полвека полёта в космосе — это сродни запуску первого советского спутника. Был бы у него источник питания на углероде-14 с периодом полураспада под 6000 лет, глядишь, и до Альфа Центавры долетел бы полностью рабочим!