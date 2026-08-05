Сегодня 05 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос NASA запустило операцию «Большой взрыв» ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NASA запустило операцию «Большой взрыв» — она продлит работу межзвёздного зонда «Вояджер-2»

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA снизили нагрузку на источник питания бортового оборудования зонда «Вояджер-2» (Voyager 2). Высвободившаяся мощность позволит трём оставшимся научным приборам зонда работать, по меньшей мере, на год дольше, чем ожидалось. Операция получила неофициальное название Big Bang («Большой взрыв»): специалисты одновременно отключили несколько мощных устройств и заменили их менее прожорливыми альтернативами.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

«Вояджер-2» получает электричество от трёх радиоизотопных термоэлектрических генераторов, преобразующих тепло естественного распада плутония-238 в электрический ток. Из-за радиоактивного распада и старения термоэлектрических элементов доступная мощность аппарата ежегодно уменьшается примерно на 4 Вт. За десятилетия энергетический резерв сократился почти до нуля, поэтому инженеры уже отключили практически все необязательные системы и часть обогревателей, сохранив лишь оборудование, необходимое для связи, управления и научных измерений.

Сейчас на зонде работают три научных комплекса: магнитометр MAG, подсистема плазменных волн PWS и детектор космических лучей CRS. Магнитометр измеряет напряжённость и направление межзвёздного магнитного поля, PWS регистрирует колебания плазмы и позволяет оценивать плотность заряженных частиц, а CRS исследует потоки высокоэнергетических электронов и атомных ядер. Без новой схемы энергоснабжения NASA пришлось бы отключить ещё один из этих приборов до конца 2026 года. Ранее, в сентябре 2024 года, на аппарате выключили прибор для непосредственного измерения плазмы, а в марте 2025-го — детектор частиц низких энергий.

В ближайшие месяцы аналогичные переключения планируется провести на «Вояджере-1», который находится ещё дальше от Земли. Оба аппарата стартовали в 1977 году и после исследования планет-гигантов покинули гелиосферу Солнечной системы: «Вояджере-1» вошёл в межзвёздное пространство в 2012 году, а «Вояджер-2» — в 2018-м. Они остаются единственными созданными человеком аппаратами, непосредственно измеряющими свойства межзвёздной среды, поэтому даже дополнительный год работы отдельных датчиков способен дать уникальные сведения о магнитных полях, плазме и космических лучах за пределами области влияния солнечного ветра.

Добавим, перенастроить подсистемы питания 49-летнего зонда — это фантастика. Сигнал в одну сторону идёт примерно сутки. Затем ещё сутки надо ожидать реакции на команду. При этом необходимо соблюсти тепловой баланс, чтобы оборудование не замёрзло. Программный код там тоже такой, которому давно не учат. Разработчиков проекта уже в большинстве нет в живых, совет никто не даст. Работоспособность обоих «Вояджеров» спустя почти полвека полёта в космосе — это сродни запуску первого советского спутника. Был бы у него источник питания на углероде-14 с периодом полураспада под 6000 лет, глядишь, и до Альфа Центавры долетел бы полностью рабочим!

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Зонд NASA «Юнона» впервые измерил температуру недр Ио — самого вулканически активного тела Солнечной системы
NASA показало завораживающий таймлапс Марса, снятый зондом «Психея»
NASA успешно разбудило зонд New Horizons после самой долгой спячки в истории
SpaceX впервые попытается поймать Starship стартовой башней — полёт намечен на конец августа
Starlink перестанет быть только спутниковой: SpaceX построит наземную мобильную сеть
Количество абонентов Starlink выросло до 12 млн человек
Материалы по теме
Зонд NASA «Юнона» впервые измерил температуру недр Ио — самого вулканически активного тела Солнечной системы

Зонд NASA «Юнона» впервые измерил температуру недр Ио — самого вулканически активного тела Солнечной системы

NASA показало завораживающий таймлапс Марса, снятый зондом «Психея»

NASA показало завораживающий таймлапс Марса, снятый зондом «Психея»

NASA успешно разбудило зонд New Horizons после самой долгой спячки в истории

NASA успешно разбудило зонд New Horizons после самой долгой спячки в истории

SpaceX впервые попытается поймать Starship стартовой башней — полёт намечен на конец августа

SpaceX впервые попытается поймать Starship стартовой башней — полёт намечен на конец августа

Starlink перестанет быть только спутниковой: SpaceX построит наземную мобильную сеть

Starlink перестанет быть только спутниковой: SpaceX построит наземную мобильную сеть

Количество абонентов Starlink выросло до 12 млн человек

Количество абонентов Starlink выросло до 12 млн человек

Теги: voyager, космический зонд, nasa
voyager, космический зонд, nasa
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Технология из глубин веков позволит строить самоохлаждающиеся здания — и никакой электроники
Неисправность немецкой ракеты не позволила Великобритании стать космической державой
Нашумевший ролевой боевик Crimson Desert стал новой жертвой пиратов
Archer Aviation представила гибридный конвертоплан Halo — гражданскую версию штурмового беспилотника Thunder
«Такая корова нужна самому»: SpaceX больше не хочет запускать спутники конкурентов
Исследователи «спустили с поводка» ИИ-модели — те попытались добавить вредоносный код в открытое ПО 2 мин.
Белый дом не станет раскрывать свою схему тестирования ИИ-моделей на безопасность 6 мин.
Doom запустили прямо в Paint — и к этому причастен технический директор Microsoft Azure 15 мин.
Sony всерьёз намерена наполнить экосистему PlayStation рекламой 22 мин.
Возвращение блудного сына: спустя шесть лет работы на EA в Ubisoft вернулся режиссёр Assassin’s Creed Valhalla 43 мин.
«Я был так близко»: шуточная игра This Game Costs 200 Dollars едва не сделала американского подростка миллионером 3 ч.
Рекламный бизнес соцсети X так и не восстановился до уровня Twitter 3 ч.
Только The Elder Scrolls VI: бывший дизайнер квестов Bethesda опроверг слухи о неанонсированной The Elder Scrolls 4 ч.
Павел Дуров назвал исчезновение Telegram из App Store актом вымогательства 5 ч.
Эксперты Unit 42 выявили критические недостатки защиты ключей доступа в браузере Chrome 9 ч.
Камень в огород Tesla: глава Waymo заявил, что автопилот на одних камерах обречён 3 мин.
NASA запустило операцию «Большой взрыв» — она продлит работу межзвёздного зонда «Вояджер-2» 10 мин.
Asus представила 26,5-дюймовый игровой монитор ROG Swift OLED PG27AQDPR с 1440p и 500 Гц 16 мин.
Дефицит HBM4E вынудит Nvidia урезать объём памяти в ускорителях Rubin Ultra уже в 2027 году 18 мин.
SpaceX выбрала Nvidia для ИИ будущего — вместе они построят дата-центры на орбите 23 мин.
Club 3D представила 9-метровый кабель USB4 без активных усилителей 23 мин.
AMD вдвое увеличила продажи чипов для ЦОД 2 ч.
SpaceX впервые попытается поймать Starship стартовой башней — полёт намечен на конец августа 3 ч.
Смартфон Infinix HOT 70 с ёмкой батареей и кнопкой быстрого доступа к ИИ поступил в продажу в России 3 ч.
Samsung и SK hynix присматриваются к китайскому оборудованию AMEC на случай новых санкций США 3 ч.