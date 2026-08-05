Смартфоны Google Pixel 11 получат RGB-подсветку HiLight — утечка показала её предназначение

На официальных тизерных изображениях смартфонов Google Pixel 11, которые дебютируют 12 августа, присутствует небольшой RGB-индикатор. Последняя утечка показала, как он будет официально называться, и для чего станет использоваться.

Ранее индикатор проходил в Google под внутренним названием Pixel Glow — оно несколько раз мелькало в последние месяцы. Вместо традиционной вспышки это светодиодная подсветка, которая может менять цвет. Но Google до настоящего момента не сообщала, как этот элемент будет использоваться на практике.

Новую информацию получил журналист ресурса WinFuture, который опубликовал официальное маркетинговое изображение Pixel 11 Pro Fold от Google — на нём указано, что индикатор получил название HiLight. Это значит, что компания отказалась от предварительного наименования Pixel Glow.

Есть и описание того, как будет работать функция: «Оставайтесь в курсе событий, не глядя на экран. Когда ваш смартфон лежит экраном вниз, HiLight мигает, если звонят ваши избранные контакты, или если вы общаетесь с Gemini». Не исключено, что Google придумала светодиодному RGB-индикатору какое-то ещё применение, но об этом компания сообщит лишь через неделю на презентации.