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Samsung готовит недорогие смарт-часы Galaxy Aero без Wear OS, но это не точно

Samsung, возможно, ведёт разработку смарт-часов, которые займут промежуточное положение между фитнес-браслетами Galaxy Fit и устройствами под управлением Google Wear OS, узнал ресурс SamMobile.

В приложении Samsung Galaxy Wearable обнаружилось упоминание устройства Galaxy Aero, которое ещё не было анонсировано — его сопровождает пометка «galaxy_rtos_watch». Это значит, что вместо энергоёмкой Google Wear OS, которая используется в старшей серии Galaxy Watch, умные часы Aero будут работать на легковесной RTOS (Real-Time Operating System), как и гаджеты линейки Galaxy Fit.

Выбор этой платформы обычно означает два ключевых преимущества: скромный ценник и продолжительное время автономной работы — не меньше недели. При этом на борту будут стандартные для смарт-часов сенсоры, такие как датчик для мониторинга сердечного ритма и акселерометры. Samsung не намерена заменять новым продуктом линейку Galaxy Fit, но компания предложит более доступный вариант умных часов в формфакторе ближе к Watch FE, только под RTOS и с менее требовательной аппаратной частью.

Корейский производитель не выпускал фитнес-трекеров с момента появления Galaxy Fit 3 в 2024 году. Если Galaxy Aero действительно появятся на свет, они заполнят пробел в ассортименте носимых устройств Samsung.

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Теги: samsung, rtos, смарт-часы
samsung, rtos, смарт-часы
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