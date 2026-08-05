AMD привезёт на IFA 2026 «персональный ИИ» — ожидаются новые Ryzen

Компания AMD выступит со вступительной речью на выставке IFA 2026. Об этом сообщил Джек Хюинь (Jack Huynh), глава подразделения вычислительной техники и графики AMD. Презентация состоится 4 сентября в 11:00 по берлинскому времени (12:00 мск).

Тема доклада — «Эра персонального ИИ: будущее воображения». AMD и организаторы IFA не подтвердили анонс каких-либо продуктов, но тема доклада предполагает, что в ходе презентации будут представлены новые процессоры Ryzen с поддержкой ИИ, оборудование для локальной работы с ИИ и, возможно, потребительские устройства.

«Джек Хюинь, старший вице-президент и генеральный директор группы вычислительной техники и графики AMD, выступит со вступительной речью на IFA под названием “Эра персонального ИИ: будущее воображения” на инновационной сцене IFA. Хюинь представит видение AMD следующей эры вычислительной техники, где ИИ трансформирует отношения между людьми и технологиями и открывает новые горизонты человеческого воображения, творчества и возможностей», — говорится в анонсе IFA.

IFA началась как выставка радиоэлектроники в 1924 году, но теперь охватывает широкий спектр потребительской электроники и бытовой техники. Чаще всего основными темами выставки сегодня являются новые модели смартфонов и мобильных устройств. Однако на площадке мероприятия есть также отдельная зона «Вычислительная техника и игры», посвящённая ноутбукам, процессорам, видеокартам, мониторам и портативным системам.

Это делает IFA подходящим местом для анонса новых моделей ноутбуков на базе AMD. Компания могла бы использовать мероприятие для анонса новых процессоров Ryzen на основе текущей архитектуры Zen 5, но вряд ли мы услышим что-либо о серии мобильных чипов Ryzen 500 (Zen 6) или условных видеокартах Radeon 10000 (RDNA 5).