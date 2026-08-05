Астрономы научились предсказывать солнечные бури с точностью до получаса — это в десять раз лучше прежнего

В марте 2025 года NASA запустило миссию Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere (PUNCH). В состав PUNCH входят четыре микроспутника, круглосуточно наблюдающих за Солнцем. Благодаря мониторингу выбросов корональной массы (ВКМ), команда исследователей смогла кардинально улучшить прогнозы солнечных бурь. ВКМ вызывает солнечную бурю, когда солнечные частицы от взрыва достигают атмосферы и магнитного поля Земли.

Учёные использовали данные, полученные спутниками PUNCH, чтобы улучшить моделирование прогнозов солнечных бурь. Команда исследователей ввела данные в компьютерную модель, которая анализировала изменение границ ВКМ с течением времени. В конечном итоге, после анализа первых 12 часов выброса корональной массы, модель предсказала, что солнечная буря достигнет Земли через восемь часов.

Точность составила полчаса, что значительно лучше, чем у существующих методов с погрешностью в пять часов. Повышенная точность объясняется тем, что до появления PUNCH приборы могли отслеживать только одну пятую часть пути ВКМ от Солнца до нашей планеты. PUNCH позволяет учёным отслеживать ВКМ на всем протяжении и даже делает снимки каждые четыре минуты.

«Мы предполагали, что PUNCH справится с этим хорошо, но результат потрясающий, — заявил главный исследователь проекта PUNCH Крейг ДеФорест (Craig DeForest). — Это можно сравнить с переходом от парового двигателя к современному двигателю внутреннего сгорания в космической погоде».

Солнечные бури могут вызывать геомагнитные бури в магнитном поле Земли, что, в свою очередь, может привести к помехам при передаче радиосигналов и отключениям электроэнергии. Они также могут повлиять на спутники, вращающиеся вокруг нашей планеты, и даже на стабильность интернет-соединений. Более точное прогнозирование времени возникновения солнечных бурь поможет смягчить их последствия.

Учёные проекта PUNCH представили свои результаты для первоначального подтверждения концепции в статье, которая в настоящее время находится на рассмотрении в журнале Space Weather.