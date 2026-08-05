Huawei представила телевизор Vision Smart Screen 6 SE RGB с флагманской подсветкой RGB MiniLED

Компания Huawei представила Vision Smart Screen 6 SE RGB — свой первый телевизор с подсветкой RGB MiniLED. По словам компании, новая линейка призвана сделать технологии отображения, ранее доступные только в премиальных флагманских телевизорах, доступными в гораздо более низком ценовом сегменте, предлагая при этом улучшенную цветопередачу, высокую частоту обновления и функции HarmonyOS.

Телевизор Huawei Vision Smart Screen 6 SE RGB доступен с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. В нём используется новая система подсветки RGB MiniLED, которая заменяет традиционный подход с одноцветными светодиодами на независимо управляемые красные, зелёные и синие светодиоды.

По утверждению производителя, новинка обеспечивает 105-процентный охват цветового пространства BT.2020, 94-битную точность цветопередачи и до 66 % более насыщенную цветопередачу по сравнению с обычными MiniLED-телевизорами. Система фокусирующих линз также помогает уменьшить засветку, улучшая контрастность и отображение ярких объектов.

Телевизор оснащён 4K-панелью со временем отклика 8 мс и собственной частотой обновления 120 Гц. Благодаря технологии улучшения движения эффективная частота обновления может быть повышена до 300 Гц. Huawei заявляет, что в панели используется 24-ядерный чип управления подсветкой, который повышает эффективность цветопередачи на 10 %, а новейшая ЖК-панель улучшает цветопередачу ещё на 21 %. Панель обеспечивает угол обзора 178 градусов и имеет сертификаты TÜV Rheinland, подтверждающие низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.

Во всей линейке телевизоров применяются четырёхъядерные центральные процессоры с двумя ядрами Cortex-A73 и двумя Cortex-A53. Устройства располагают 3 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Они поставляются с операционной системой HarmonyOS 4.3, поддерживают технологию 4K Super Casting, функции Harmony AI и интеграцию с другими устройствами экосистемы Harmony, включая умные дверные замки.

Возможности подключения включают два порта HDMI 2.1, USB 3.0, USB 2.0, Ethernet, AV-вход, цифровой радиочастотный вход, S/PDIF и поддержку HDMI CEC. 75-дюймовая модель также оснащена улучшенной акустической системой мощностью 100 Вт.

Телевизоры Huawei Vision Smart Screen 6 SE RGB уже доступны в Китае. 55-дюймовая модель стоит 3499 юаней (около $520), а 65- и 75-дюймовая версии — 4699 юаней (около $700) и 5799 юаней (около $860) соответственно.