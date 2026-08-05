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Моддер создал для Steam Machine переднюю панель, которая заряжает геймпад Steam Controller

Энтузиаст разработал для мини-ПК Steam Machine съёмную переднюю панель со встроенным держателем и магнитной зарядкой для геймпада Steam Controller.

Источник изображений: Reddit

Источник изображений: Reddit

По словам пользователя NefariousnessWhole25 с форума Reddit, на создание собственной передней панели для Steam Machine его вдохновила демонстрация компанией Valve заменяемых передних панелей со встроенными экранами на базе электронных чернил. Однако такой дисплей был бы плохо читаем с обычного положения пользователя за столом, поэтому проект пошёл в другом направлении.

Разработанная им кастомная передняя панель содержит магнитное зарядное устройство для Steam Controller. Его USB-кабель можно проложить вокруг системы и подключить к заднему порту, скрыв большую часть провода.

Сам контроллер устанавливается в специальные пазы, выполненные по его форме. Автор проекта отмечает, что такую переднюю панель можно использовать и отдельно в качестве зарядного устройства. Для этого у неё предусмотрена съёмная подставка.

Модель передней панели была разработана в Fusion с использованием официальных CAD-файлов, опубликованных Valve. Затем энтузиаст распечатал её на 3D-принтере с использованием филамента Bambu Lab Matte Charcoal.

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Теги: steam machine, steam controller, геймпад, моддинг
steam machine, steam controller, геймпад, моддинг
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