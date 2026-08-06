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Samsung похвалилась рекордными предзаказами на новые складные смартфоны — особенно популярен «паспортный» Galaxy Z Fold8

Объёмы предварительных заказов на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8 готовы побить показатели всех предыдущих моделей этого типа, сообщил корейский производитель. Наиболее популярным стал широкоформатный Galaxy Z Fold8.

Предзаказы на Fold8 и Fold8 Ultra на 30 % превосходят показатели устройств предыдущего поколения, при этом почти половина приходится на Fold8, который по размерам сопоставим с паспортом большинства стран. Пока корейский производитель вне конкуренции, но в уже ближайшее время ему придётся столкнуться с Google Pixel 11 Pro Fold, который дебютирует 12 августа, а в сентябре Apple, как ожидается, выпустит первый складной iPhone. Высокий спрос на Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8 скоро поможет устройствам нового поколения побить рекорды предзаказов на все предыдущие модели серии Z.

«Невероятно обнадёживает видеть настолько сильный первоначальный импульс у нашей новой серии Galaxy Z, обусловленный новым форм-фактором. Гордимся, что эта категория продолжает расти», — заявил Bloomberg старший вице-президент по управлению мобильными продуктами в Samsung Electronics America Дрю Блэкард (Drew Blackard). Ожидающийся в сентябре первый складной Apple iPhone, как считается, будет иметь формат, аналогичный Galaxy Z Fold8, а августовский Google Pixel 11 Pro Fold будет иметь более вытянутую форму, как Galaxy Z Fold8 Ultra.

Выход Apple на этот рынок может существенно увеличить продажи в этой категории — пока же складные смартфоны занимают лишь небольшую долю рынка по сравнению с традиционными моноблоками. Samsung до настоящего момента доминировала в сегменте складных устройств на рынке США, легко обходя Google и Motorola, но магия бренда Apple и армия его поклонников грозят более серьёзной конкуренцией. В этом году также втрое выросло число случаев, когда владельцы «раскладушек» формата Flip стали выбирать крупноформатные Galaxy Z Fold8 и Z Fold8 Ultra.

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Теги: samsung, смартфон, предзаказ
samsung, смартфон, предзаказ
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