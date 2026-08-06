Предлагаемые на платформе Илона Маска (Elon Musk) Grokipedia изменения не рассматриваются с апреля, обратил внимание аналитический ресурс Lawfare. Вероятно, проект уже заброшен.

Запущенный компанией xAI (теперь это подразделение SpaceXAI) проект онлайн-энциклопедии Grokipedia, который Илон Маск пообещал сделать в значительной мере улучшенным вариантом «Википедии», не обновляется с 24 апреля — за последние три месяца не удалось зафиксировать ни одного изменения на сайте.

Проект Grokipedia в версии 0.1 запустили в октябре 2025 года. В тот момент на сайте было 885 тыс. статей; сейчас версия 0.2 от ноября 2025 года предлагает 6 млн статей — такие сведения приводятся в разделе статистики. Там же размещено примечание: «На данный момент отредактированные материалы отсутствуют».

Пользователи платформы могут предлагать новые статьи для размещения в Grokipedia и вносить правки в отдельные страницы. Но аналитики Lawfare изучили как популярные, так и непопулярные статьи Grokipedia и обнаружили, что они не обновляются. «В ходе нашего последующего анализа 34 519 страниц, содержащих хотя бы одну предложенную правку, в общей сложности 225 496 предложенных правок, мы не обнаружили ни одной принятой или отклонённой правки за последние три месяца», — заявили в Lawfare.

В SpaceXAI происходящее не прокомментировали. Пользователи соцсетей также задаются вопросом, «мертва» ли Grokipedia. Сам Илон Маск не упоминал этот проект в своей соцсети X с февраля.