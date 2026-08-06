Сегодня 06 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Илон Маск забросил свой аналог «Википеди...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Илон Маск забросил свой аналог «Википедии» — Grokipedia не обновляется с апреля

Предлагаемые на платформе Илона Маска (Elon Musk) Grokipedia изменения не рассматриваются с апреля, обратил внимание аналитический ресурс Lawfare. Вероятно, проект уже заброшен.

Источник изображения: grokipedia.com

Источник изображения: grokipedia.com

Запущенный компанией xAI (теперь это подразделение SpaceXAI) проект онлайн-энциклопедии Grokipedia, который Илон Маск пообещал сделать в значительной мере улучшенным вариантом «Википедии», не обновляется с 24 апреля — за последние три месяца не удалось зафиксировать ни одного изменения на сайте.

Проект Grokipedia в версии 0.1 запустили в октябре 2025 года. В тот момент на сайте было 885 тыс. статей; сейчас версия 0.2 от ноября 2025 года предлагает 6 млн статей — такие сведения приводятся в разделе статистики. Там же размещено примечание: «На данный момент отредактированные материалы отсутствуют».

Пользователи платформы могут предлагать новые статьи для размещения в Grokipedia и вносить правки в отдельные страницы. Но аналитики Lawfare изучили как популярные, так и непопулярные статьи Grokipedia и обнаружили, что они не обновляются. «В ходе нашего последующего анализа 34 519 страниц, содержащих хотя бы одну предложенную правку, в общей сложности 225 496 предложенных правок, мы не обнаружили ни одной принятой или отклонённой правки за последние три месяца», — заявили в Lawfare.

В SpaceXAI происходящее не прокомментировали. Пользователи соцсетей также задаются вопросом, «мертва» ли Grokipedia. Сам Илон Маск не упоминал этот проект в своей соцсети X с февраля.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первый отчёт SpaceX после IPO: компания заработала больше, чем когда-либо, но на ИИ потратила ещё больше
xAI продолжает наращивать свою полузаконную газовую электростанцию для Colossus
SpaceX готовится выпустить облигации на сумму $20 млрд, чтобы погасить кредит на покупку xAI
ИИ-модели OpenAI тайно скоординировали побег из «песочницы» — они общались через внешние ресурсы
DeepSeek планирует существенно поднять цены на свои услуги в сфере ИИ
Meta✴ выпустила собственного ИИ-агента Muse Code для программирования на macOS и Linux
Материалы по теме
Первый отчёт SpaceX после IPO: компания заработала больше, чем когда-либо, но на ИИ потратила ещё больше

Первый отчёт SpaceX после IPO: компания заработала больше, чем когда-либо, но на ИИ потратила ещё больше

xAI продолжает наращивать свою полузаконную газовую электростанцию для Colossus

xAI продолжает наращивать свою полузаконную газовую электростанцию для Colossus

SpaceX готовится выпустить облигации на сумму $20 млрд, чтобы погасить кредит на покупку xAI

SpaceX готовится выпустить облигации на сумму $20 млрд, чтобы погасить кредит на покупку xAI

ИИ-модели OpenAI тайно скоординировали побег из «песочницы» — они общались через внешние ресурсы

ИИ-модели OpenAI тайно скоординировали побег из «песочницы» — они общались через внешние ресурсы

DeepSeek планирует существенно поднять цены на свои услуги в сфере ИИ

DeepSeek планирует существенно поднять цены на свои услуги в сфере ИИ

Meta выпустила собственного ИИ-агента Muse Code для программирования на macOS и Linux

Meta✴ выпустила собственного ИИ-агента Muse Code для программирования на macOS и Linux

Теги: grokipedia, илон маск, энциклопедия
grokipedia, илон маск, энциклопедия
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA запустило операцию «Большой взрыв» — она продлит работу межзвёздного зонда «Вояджер-2»
Европейские астрономы первыми подтвердили падение ступени Falcon 9 на Луну
Microsoft подтёрла свою рекомендацию о 32 Гбайт оперативной памяти для игровых ПК
Wildberries скоро откроет широкий доступ к собственному мессенджеру
Китайская CXMT отказала Apple в поставках памяти «на особых условиях»
Илон Маск забросил свой аналог «Википедии» — Grokipedia не обновляется с апреля 32 мин.
У Meta ИИ-модель тоже вышла из-под контроля и взломала системы другой компании 36 мин.
ИИ-модели OpenAI тайно скоординировали побег из «песочницы» — они общались через внешние ресурсы 2 ч.
Долицензировались: с Microsoft требуют почти £6 млрд за завышение цен на ПО 4 ч.
DeepSeek планирует существенно поднять цены на свои услуги в сфере ИИ 4 ч.
Разработка китайского ролевого боевика Phantom Blade Zero завершена — на подходе предзаказы и новый 11-минутный трейлер 4 ч.
Meta выпустила собственного ИИ-агента Muse Code для программирования на macOS и Linux 6 ч.
Reddit доверила нейросети оценивать сообщения на предмет нарушения правил 6 ч.
«Абсолютный позор для франшизы»: мобильная The Division Resurgence стартовала в Steam с «в основном отрицательными» отзывами 14 ч.
Time начал показывать ИИ отдельную версию сайта — без оформления, зато с рекламой 14 ч.
Blue Origin нашла вероятную причину майского взрыва New Glenn — подвёл кислородный клапан двигателя BE-4 25 мин.
Маск выбрал Nvidia, но AMD рассчитывает сохранить SpaceX в числе партнёров 29 мин.
После запрета FCC производители роботов-пылесосов пообещали не бросать американских пользователей 40 мин.
В российских ЦОДах резко подскочили цены на размещение серверов 2 ч.
Samsung похвалилась рекордными предзаказами на новые складные смартфоны — особенно популярен «паспортный» Galaxy Z Fold8 3 ч.
Память вскладчину: Marvell анонсировала дезагрегированную платформу Photonic Fabric с оптическим интерконнектом для ИИ-инфраструктур 3 ч.
Квартальная выручка Sandisk выросла почти в пять раз до $8,97 млрд 5 ч.
Huawei представила ноутбук со складным экраном MateBook Fold Ultimate Design 2026 с новым процессором и ИИ-функциями 7 ч.
Western Digital удвоила операционную прибыль и увеличила выручку на 44 % в условиях бума ИИ 8 ч.
Новая статья: ИИтоги июля 2026 г.: а цемента-то хватит? 12 ч.