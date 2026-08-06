Blue Origin нашла вероятную причину майского взрыва New Glenn — подвёл кислородный клапан двигателя BE-4

Компания Blue Origin установила вероятный источник взрыва тяжёлой ракеты New Glenn, произошедшего 28 мая 2026 года во время статического огневого испытания на стартовом комплексе LC-36 во Флориде. По словам главы компании Дэйва Лимпа (Dave Limp), проблемы возникли в районе главного кислородного клапана одного из семи двигателей BE-4 первой ступени. Этот вывод подтвердили изучение найденных обломков и последующая проверка оборудования.

BE-4 работает на сжиженном природном газе, основу которого составляет метан, и жидком кислороде. Двигатель развивает у земли тягу до 2,85 МН, а семь таких агрегатов обеспечивают подъём возвращаемой первой ступени New Glenn. Кислородный клапан относится к критическим элементам системы подачи окислителя: его неисправность при работающем двигателе способна нарушить расход и давление жидкого кислорода и привести к разрушению двигательной установки. Точный механизм развития аварии Blue Origin пока не раскрыла.

Инженеры провели огневые испытания отдельных компонентов и целых двигателей, чтобы воспроизвести отказ и подобрать меры защиты. Компания намерена внести небольшие изменения в конструкцию клапана. Модернизированные детали должны быть готовы к концу августа. Их можно будет установить на уже изготовленные двигатели BE-4 без полной переделки силовых установок. При этом расследование продолжается: специалисты ещё завершают анализ происшествия, чтобы исключить другие возможные причины.

Взрыв уничтожил ракету, повредил башню громоотвода, транспортёр-установщик и гидравлическое оборудование стартового комплекса, но топливное хозяйство, монтажный корпус, водонапорная башня и башня обслуживания уцелели. Вместо восстановления прежней схемы запуска Blue Origin переходит к комбинированной горизонтально-вертикальной сборке: ступени будут соединять горизонтально, затем ракету поднимать краном на стартовый стол, а полезную нагрузку устанавливать уже в вертикальном положении. Это позволяет надеяться, что компания сможет вернуть New Glenn к полётам до конца 2026 года.

Если причины аварии кроются в дефекте запорной арматуры двигателя, то это напрямую затрагивает ракету Vulcan Centaur компании United Launch Alliance. Первая ступень «Вулкана» использует два двигателя BE-4. У этой ракеты и без того есть проблемы — её запуски приостановлены из-за разрушающихся в воздухе боковых ускорителей производства Northrop Grumman. Теперь к этому добавляется необходимость доработки двигателей первой ступени. Интересно, что двигатели BE-4 уже взрывались во время заводских испытаний. Понадобилось взорвать целую ракету вместе с инфраструктурой, чтобы найти корень всех этих проблем.