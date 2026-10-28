Обзор и тест процессорного кулера DeepCool AK700 VC: просто добавь вентилятор

Испарительные камеры используются, как правило, в кулерах верхнего ценового диапазона, то есть буквально во флагманских моделях. Это обусловлено не только более высокой стоимостью в сравнении с классическими основаниями, но и целесообразностью с расчётом на очень высокие тепловые нагрузки. До недавнего времени этой традиции придерживалась и компания DeepCool, у которой испарительной камерой оснащался только флагман Assassin VC Elite стоимостью как у очень хорошей системы жидкостного охлаждения форм-фактора 360 мм. И вот совсем недавно компания выпускает модель с однобашенным радиатором и одним вентилятором, но также с испарительной камерой, да ещё и второго поколения. Речь идёт о системе охлаждения DeepCool AK700 VC, являющейся дальнейшим развитием модели DeepCool AK700 Digital NYX с цифровой панелью. Давайте познакомимся с новинкой и выясним, каковы её эффективность охлаждения и уровень шума.

⇡# Коробка и комплект поставки

Оформление картонной коробки, в которой поставляется DeepCool AK700 VC, не претерпело изменений в сравнении с другими моделями компании: коробка вставлена в белую ленту с изображением кулера на лицевой стороне и его технических характеристик на обратной. Там же можно найти перечень поддерживаемых системой охлаждения платформ.

Внутри картонной коробки AK700 VC зафиксирован между двумя вставками из вспененного полиэтилена, предотвращающими повреждение устройства при транспортировке.

Комплектующие кулера находятся в отдельной плоской коробке. В их числе универсальная усилительная пластина для Intel, две пары стальных направляющих со стойками к ним, прижимные гайки с накатанной головкой, г-образная отвёртка, инструкция по установке и гарантийная памятка.

Не удивляйтесь отсутствию в комплекте термопасты, поскольку она нанесена на основание кулера. Впрочем, положить в комплект маленький шприц дополнительной термопасты для повторной установки кулера было бы нелишним. Будем надеяться, в DeepCool прислушаются к нашей рекомендации.

Новый AK700 VC производится на заводе компании DeepCool в Китае и обеспечивается трёхлетней гарантией. Кулер уже появился в продаже в России по цене 6 140 рублей. Это чуть дешевле версии AK700 Digital NYX с экраном мониторинга. Почему в компании не сделали VK-версию с дисплеем, нам не совсем ясно, разве что оставили слот в своём ассортименте для будущей модели.

⇡#Конструкция радиатора и вентиляторы

Сразу отметим, что конструктивно новый DeepCool AK700 VC не претерпел никаких изменений в сравнении с предшественником в лице AK700 Digital NYX. Разумеется, не считая испарительной камеры. Поэтому и дизайн кулера в полной мере идентичен дизайну прошлогодней модели. Чёрная версия лаконична и строга, а белая (есть и такая, да) – воздушна и изящна.

Верхняя крышка радиатора с дисплеем заменена обычным пластиком, имитирующим алюминий. На нём приклеен стикер с предупреждением не поднимать кулер за эту крышку, ибо она сразу отвалится (крепление – магнитное).

Габариты кулера равны 158 × 126 × 97 мм, а его масса составляет 1020 граммов. Но радиатор здесь чуть тяжелее, чем у «цифровой» версии AK700, – 843 грамма, поэтому коэффициент полезной массы выше – 0,8265 единицы. Это пятое место среди однобашенных кулеров. Отличный и редкий для последних лет результат!

С первого взгляда кажется, что конструкция DeepCool AK700 VC до банальности проста: однобашенный радиатор на тепловых трубках и один 120-мм вентилятор с одной из широких сторон. Однако интересных решений в этой модели в достатке, не считая испарительной камеры. Все они перешли от AK700 Digital NYX.

Сначала посмотрим на кулер сбоку, где хорошо заметен его сдвиг вперёд по направлению движения воздушного потока, что сделано для обеспечения совместимости кулера с высокими модулями оперативной памяти.

На этом же ракурсе обращают на себя внимание закрытые загнутыми вниз концами рёбер боковины радиатора. При сравнительно большой толщине радиатора (69 мм) они создают тоннель внутри конструкции, максимально эффективно используя весь воздушный поток. Объективности ради замечу, что небольшая часть воздуха все же выдувается через прорези, за которые цепляются скобы вентилятора.

Алюминиевый радиатор состоит из 54 пластин толщиной 0,4 мм, напрессованных на тепловые трубки с межрёберным расстоянием 1,8 мм.

Расчётная площадь радиатора равна 9217 см2, что для однобашенного кулера является чуть ли не рекордным значением.

На входе воздушного потока торцы пластин имеют зубчатый профиль в целях снижения сопротивления воздушному потоку от вентилятора, а противоположные торцы выполнены в виде «шахматки».

Решение это скорее дизайнерское, а не инженерное. По крайней мере, натянуть здесь какие-то оптимизации на глобус лично у меня не получается.

В радиаторе семь тепловых трубок диаметром 6 мм. Трубки рассредоточены по радиатору со смещением относительно друг друга для более равномерного распределения теплового потока по рёбрам.

При этом из-за изгибов трубок некоторые из них не контактируют с нижними пластинами.

Но, конечно же, самое интересное в DeepCool AK700 VC – это испарительная камера. Конструктивно она выглядит следующим образом.

Заявленные преимущества камеры в сравнении с классическим основанием: более равномерный теплосъём и распределение теплового потока по трубкам, а также более высокая скорость этого самого теплообмена. На слайде сравнения испарительной камеры с классическим основанием особо впечатляет значение теплопроводности, которое почти в 50 раз выше.

Но всё же наиболее важным в испарительной камере DeepCool AK700 VC является тот факт, что она относится ко второму поколению с повышенной теплопроводностью и с увеличенной площадью контакта с крышкой процессора, что в совокупности позволит отыграть до двух с половиной градусов Цельсия.

На основании испарительной камеры нанесена термопаста. Её теплопроводность в характеристиках кулера не указана. Сама контактная поверхность никелирована и имеет размеры 38 × 34 мм.

Весьма важным аспектом эффективного охлаждения является ровность основания кулера, которая у DeepCool AK700 VC очень близка к идеалу.

Отпечаток на теплораспределителе процессора AMD Ryzen 9 9950X конструктивного исполнения Socket AM5 с минимальными послаблениями можно назвать эталонным.

По крайней мере, на кулерах с классическим основанием такой отпечаток получить никогда не удавалось.

Вентилятор в DeepCool AK700 VC конструктивно и по характеристикам такой же, как и у AK700 Digital NYX, – 120-мм модель с семилопастной крыльчаткой диаметром 112 мм, базирующейся на 40-мм статоре с изогнутыми стойками.

Скорость вращения крыльчатки регулируется PWM-методом в диапазоне от 500 до 2700 об/мин с 10-процентным допуском по верхней границе. Максимальный воздушный поток вентилятора заявлен на отметке 80,37 CFM, статическое давление – 4,98 мм H 2 O, а уровень шума – 36,0 дБА. Поддерживается функция «старт-стоп».

В качестве подшипника использован гидродинамик с необъявленным сроком службы. На статоре приведена маркировка DF1202512CH и электрические характеристики. Благодаря использованию трехфазного десятиполюсного электромотора, разработчикам удалось добиться очень плавного изменения скорости, снижения вибраций и резонанса.

Бонусом вентилятор оказался довольно энергоэффективным для своей максимальной скорости, потребляя чуть более 4 ватт и стартуя при напряжении 3,9 В.

Уменьшить вибрации призваны и резиновые уголки, встроенные в рамку.

Для крепления вентилятора используются в меру тугие проволочные скобы, вставляемые в пазы в боковых сторонах радиатора. Прорезей в радиаторе четыре, а вот скоб всего две, к сожалению.

Прямо в статоре вентилятора реализована лаконичная белая подсветка. Однако она настолько тонкая и неяркая, что заметить её можно только ночью, а на фоне подсветок других компонентов компьютера она и вовсе теряется.

⇡#Поддерживаемые платформы и процедура установки

DeepCool AK700 VC совместим с процессорами AMD конструктивного исполнения Socket AM5/AM4 и процессорами Intel конструктивного исполнения LGA1851/1700/115x/1200. Крепление здесь используется, можно сказать, стандартное как для воздушных кулеров, так и для систем жидкостного охлаждения компании DeepCool. Никаких сложностей при сборке оно не вызывает, но, если что, можете заглянуть в инструкцию из комплекта кулера либо в её электронную версию на сайте компании (формат PDF, 1,19 Мбайт).

Для установки кулера на материнскую плату с процессорным сокетом AM5 в её штатную backplate вворачиваются шпильки с опорными втулками, на которые затем устанавливаются две стальные направляющие, фиксируемые гайками с накатанной головкой.

Затем устанавливаем на процессор радиатор AK700 VC без вентилятора и равномерно притягиваем его г-образной отвёрткой, которая с одной стороны вставляется сквозь радиатор через отверстие в нём, а с другой просто в подпружиненный винт.

Ещё раз отмечу, что затягивать винты следует равномерно, по одному витку резьбы с каждой стороны. Для смещённого вперёд радиатора DeepCool AK700 VC этот момент особенно актуален.

После установки кулера на плату хорошо видно, что он никак не помешает модулям оперативной памяти с высокими радиаторами, поскольку не перекрывает даже ближайший к процессорному сокету слот. Впрочем, так разработчики и задумывали AK700 VC.

Внутри корпуса системного блока кулер выглядит довольно компактно и смещён к задней стенке корпуса.

Несмотря на это, второй вентилятор на внешнюю сторону радиатора устанавливается без каких-либо сложностей, не считая поиска подходящих скоб для его фиксации. Перейдём к тестам.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности DeepCool AK700 VC и его соперника было проведено в корпусе системного блока на конфигурации, приведённой в таблице.

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 50, частота – 5,0 ГГц, напряжение Vcore – 1,035-1,040 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал отметки 208 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на 6,2 ГГц при напряжениях 1,350/1,300 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 30-36-36-44 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VSOC было выставлено в значении 1,195 В при автоматической LLC. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на 2,167 ГГц.

Тестирование проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 25H2 (26200.9278). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.53-6065 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось около 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура по датчику Tdie в пике нагрузки и в режиме простоя с учётом корректировки на дельту температуры окружения. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры каждого кластера ядер процессора (CCD1 и CCD2). Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 24,2–25,5 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от нуля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Для оценки эффективности и уровня шума DeepCool AK700 VC мы включили в тестирование наш эталонный двухбашенный кулер PentaWave Z06D SRB с двумя штатными вентиляторами. Он не подходит в соперники AK700 VC по типу конструкции, но по стоимости вписывается практически идеально (даже на 500 рублей дешевле, если удастся найти).

Важный момент, что DeepCool AK700 VC тестировался не только со штатным вентилятором, но и с двумя мощными 120-мм вентиляторами ID-Cooling Boreas 120 с металлической рамкой.

Скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась PWM-методом в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью утилиты FanControl. Погрешность при такой регулировке составляла ±10 об/мин.

Судя по результатам, DeepCool AK700 VC демонстрирует крайне высокую зависимость эффективности охлаждения от скорости вращения вентилятора. Судите сами: на максимальной скорости 2670 об/мин новинка уступает двухбашенному PentaWave Z06D SRB с его 2×1830 об/мин всего 1 градус Цельсия, что для однобашенной модели можно считать невероятным успехом. На 2000 об/мин кулер с испарительной камерой также выглядит достойно, а вот на 1800 об/мин и при дальнейшем снижении скорости температуры возрастают очень ощутимо. Причём на минимальных 800 об/мин AK700 VC не справился с тепловой нагрузкой и уже на 900 об/мин проиграл PentaWave более десяти(!) градусов Цельсия. Если быть на 100% объективным и учесть уровень шума, то разница в эффективности составляет 7,8 градуса Цельсия (93 ºС при 27,7 дБА у DeepCool против 85,2 ºС при 29,2 дБА у PentaWave).

Картина полностью меняется, стоит только установить на DeepCool AK700 VC два вентилятора вместо одного. Если на максимальной скорости, которая у пары ID-Cooling Boreas 120 на 700 об/мин ниже, разницы в эффективности практически нет, то при снижении оборотов пары «вертушек» их преимущество перед штатным вентилятором превращается в доминирование. К примеру: на 1800 об/мин отыграть удаётся 4,9 градуса Цельсия, на 1600 об/мин – 5,1 ºС, на 1400 об/мин – 6,5 ºС, на 1200 об/мин – 6,7ºС… а на 900 об/мин разница достигает 11,1 градуса Цельсия! Более того, с двумя вентиляторами DeepCool AK700 VC смог немного опередить суперкулер PentaWave Z06D SRB, что для однобашенной модели является выдающимся показателем. То есть испарительная камера работает, радиатор с ней работает, семь тепловых трубок работают, только нужно всю конструкцию эффективно охлаждать, для чего один штатный вентилятор подходит только на высоких скоростях. А вот пара вентиляторов здесь именно то, что доктор прописал.

Повышаем нагрузку, установив частоту ядер процессора 5,1 ГГц при напряжении 1,075 В и LLC8.

Теперь тепловыделение процессора в стрессовой нагрузке повышается до 230 ватт, поэтому DeepCool AK700 VC с одним штатным вентилятором справляется с охлаждением процессора только при скорости не ниже отметки 1200 об/мин.

Разумеется, в таком режиме DeepCool AK700 VC не соперник PentaWave Z06D SRB, но ситуацию вновь можно исправить двумя вентиляторами. При их установке на радиатор героя сегодняшнего обзора эффективность кулера повышается на 8 градусов Цельсия и более (пока возможности AK700 VC с одним вентилятором не заканчиваются), что позволяет кулеру успешно конкурировать с одним из лучших воздушных кулеров современности. Впрочем, в сухом остатке на 900 и 800 об/мин PentaWave Z06D SRB вернул себе лидерство, но от «двухбашенника» мы ничего иного и не ждали.

Финальный тест мы провели на частоте процессора 5,2 ГГц одновременно по всем ядрам при напряжении 1,120 В (LLC8).

Теперь тепловыделение AMD Ryzen 9 9950X достигает 258 ватт, поэтому DeepCool AK700 VC тестировался в двух режимах вентиляторов на их максимальной скорости. Результаты представлены в виде скриншотов с полными данными мониторинга.

С одним штатным вентилятором на 2670 об/мин температура процессора достигла отметки 90,2 градуса Цельсия, с парой альтернативных вентиляторов на 2000 об/мин – 89,2 градуса Цельсия, ну а PentaWave Z06D SRB охладил процессор ещё на 0,7 градуса Цельсия эффективнее. То есть предел DeepCool AK700 VC на AMD Ryzen 9 9950X находится около отметки 260 ватт. На других платформах и процессорах цифры предельного тепловыделения будут другими.

Уровень шума

Измеренный уровень шума вентилятора DeepCool AK700 VC оказался точно таким же (±0,1 дБА отклонений не в счёт), как и у ранее протестированного DeepCool AK700 Digital NYX, что не удивительно, ведь вентиляторы в этих кулерах идентичны друг другу, а лаконичная подсветка на показатели децибелов не влияет. Поэтому снова отмечу отличные результаты измерений шума вентилятора кулера с солидным преимуществом по оборотам перед конкурентами на границах комфорта и условной бесшумности. Редко какой 120-мм вентилятор можно назвать бесшумным на скорости 1250 об/мин и комфортным на 1420 об/мин. На ум приходит только Noctua NF-A12×25 LS-PWM, но его стоимость почти такая же, как у AK700 VC целиком. По субъективной оценке, вентилятор DeepCool также работает очень ровно и мягко. Нет даже намёков ни на треск, ни на вибрации во всём скоростном диапазоне. Можно сказать, это одна из лучших 120-мм моделей вентилятора на российском рынке.

DeepCool AK700 VC – весьма интересный кулер с большим потенциалом эффективности охлаждения. С одним штатным вентилятором он способен демонстрировать высокую эффективность только на максимальной и близкой к ней скоростях, выигрывая при этом по уровню шума у конкурентов. Судя по всему, испарительная камера второго поколения действительно позволила новинке стать эффективнее в сравнении с предшественником, даже несмотря на тот факт, что возможности провести прямое сравнение с AK700 Digital NYX у нас не было. Важно, что в DeepCool продолжают развивать это перспективное направление в своих воздушных кулерах. А ещё из зала спрашивают – а на флагманский Assassin VC Elite будет устанавливаться испарительная камера второго поколения?

Возвращаясь к AK700 VC, добавим, что эту модель можно вывести на один уровень с лучшими воздушными кулерами, всего лишь установив на него два вентилятора вместо одного. Этим нехитрым действием можно выиграть восемь

градусов Цельсия и более в актуальных для пользователя скоростных режимах вентиляторов (800-1400 об/мин). Жаль, что в DeepCool не положили вторую пару скоб для вентилятора, да и дополнительный шприц термопасты был бы не лишним. Поэтому ждём версии AK700 VC X2 с уровнем охлаждения флагмана и по конкурентной стоимости. Мы уверены, что такой кулер станет одним из наиболее востребованных ценителями эффективного и тихого охлаждения на российском рынке.