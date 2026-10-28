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Sony представила датчик изображения LYTIA 720, который обещает улучшить ночные фото и съёмку видео в 4K

Sony анонсировала сенсор для мобильных камер, призванный повысить качество фото- и видеосъёмки на смартфонах. Модель LYTIA 720 призвана обеспечить достойное изображение даже в сложных условиях освещения; в сенсоре также реализованы технологии, которые повышают эффективность записи видео в высоком разрешении.

Источник изображения: sony-semicon.com

Источник изображения: sony-semicon.com

Sony — многослойный CMOS-сенсор с разрешением около 50 эффективных мегапикселей и оптическим форматом 1/1,56 дюйма. Размер пикселя составляет 1,0 мкм; используется цветовой фильтр типа Quad Bayer. Сенсор, предназначенный для основных камер на смартфонах, получил технологии обработки изображения, заимствованные у более мощных моделей LYTIA.

Особое внимание производитель уделил съёмке в условиях низкой освещённости. Схема с ультравысоким коэффициентом преобразования (UHCG) заряда в напряжение помогает подавлять цифровой шум при недостатке света — по сравнению с моделью LYTIA 700 уровень случайного шума у LYTIA 720 снижен примерно на 50 %, заявил производитель. Это означает более яркие снимки без заметного усиления зернистости.

Технология Hybrid Frame-HDR обеспечила сенсору динамический диапазон до 100 дБ. Она объединяет данные, полученные при двух уровнях преобразования заряда в напряжение (Dual Conversion Gain), с кадрами, снятыми при короткой выдержке. В результате получается детализированное изображение как в тени, так и в ярко освещённых участках.

При видеосъёмке Sony LYTIA 720 поддерживает разрешение 4K с частотой 60 кадров в секунду, HDR и автофокусировку по всем пикселям; оптимизированные схемы преобразования способствуют снижению потребления энергии. Сенсор позволяет записывать 4K-видео с частотой 120 кадров в секунду уже без HDR и вести 50-мегапиксельную фотосъёмку со скоростью 30 кадров в секунду.

Когда и в каких именно моделях смартфонов появится LYTIA 720, Sony не сообщила, но отметила, что старт массовых поставок компонента запланирован на начало ноября 2026 года. Добавим, что датчики LYTIA 700-й серии зачастую используются в основных и телефотокамерах в смартфонах среднего и флагманского уровней.

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Теги: sony, lytia, сенсор
sony, lytia, сенсор
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