Худший кошмар Nintendo стал явью: главные эксклюзивы Switch 2 запустили на ПК и iPhone

Не успели энтузиасты взломать популярную гибридную игровую консоль Switch 2 от японского платформодержателя Nintendo, как уже начали переносить главные эксклюзивы системы за пределы исходной целевой платформы.

Как подметил портал Videocardz, американский IT-специалист Уилл Фауст (Will Faust) разработал приватное ответвление от инструмента nxnative для запуска игр с Nintendo Switch на устройствах из экосистемы Apple (iPhone, iPad, Mac).

Фауст снабдил утилиту поддержкой Nintendo Switch 2 и продемонстрировал первые наработки в личном микроблоге. Например, аркадную гонку Mario Kart World сначала на MacBook Pro с чипом M4 Max, а затем на iPhone 18 Pro (см. видео ниже).

По словам Фауста, версия Mario Kart World для iPhone потребляет чуть меньше 6,5 Гбайт памяти, так что теоретически могла бы функционировать и на iPhone 16 (8 Гбайт ОЗУ). Публиковать исходный код проекта разработчик не намерен.

Тем временем разработчик Sheepish благодаря приватной сборке эмулятора Eden запустил на ПК другой эксклюзив Switch 2 — ролевой шутер Splatoon Raiders. Впрочем, производительность и графика пока оставляют желать лучшего.

Микроблог Centro Leaks также сообщает, что благодаря усилиям по рекомпиляции на ПК портировали симулятор жизни Pokemon Pokopia, тактическую ролевую игру Fire Emblem: Fortune's Weave и платформер Donkey Kong Bananza.

Можно представить, что в самое ближайшее время Nintendo, которая крайне ревностно относится к защите своей интеллектуальной собственности, обратит внимание на эти неофициальные порты эксклюзивов Switch 2.