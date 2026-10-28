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«Яндекс» заявил о восстановлении доступа к 96 % данных на «Диске»

Специалисты «Яндекса» восстановили доступ к 96 % данных облачного хранилища «Яндекс Диск». Пользователи могут скачивать загруженные ранее документы, фотографии, аудио- и видеофайлы, сообщил российский интернет-гигант.

Источник изображения: yandex.ru/company

Источник изображения: yandex.ru/company

Доля доступных на «Яндекс Диске» данных может отличаться у разных пользователей: одни уже могут пользоваться всеми файлами на платформе, а другим придётся подождать. Компания вынуждена восстанавливать данные постепенно, распределяя мощности между сторонними независимыми площадками. Каждый день число восстановленных файлов у разных пользователей будет увеличиваться.

«Яндекс» вернул к работе все основные функции облачного хранилища — «Диск» производит загрузку, скачивание и синхронизацию данных. В версии для браузеров пока не работает скачивание папок и нескольких файлов сразу, но эта функция уже доступна в десктопном приложении, а также при доступе через API. Компания намерена вернуть все функции облачного хранилища, в том числе предлагаемые мобильным приложением.

Сервис «Яндекс Диск» входит в пакет «Яндекс 360». Сейчас восстановлена базовая работоспособность и других сервисов в пакете. Со временем «Яндекс» вернёт их функциональность в полной мере, пообещали в компании. Компания регулярно докладывает о ходе восстановления сервисов на специальной странице платформы «Яндекс 360».

Центры обработки данных «Яндекса» трижды подвергались атакам — пострадали объекты в Сасово Рязанской области, в Калуге и Владимире. Восстановление работоспособности сервисов оказалось непростой задачей. До конца месяца «Яндекс» отменил плату за доступ к облачной инфраструктуре и офисным сервисам. Суперкомпьютеры в результате инцидентов не пострадали, заверили в компании.

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Теги: яндекс, диск, облачное хранилище
яндекс, диск, облачное хранилище
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