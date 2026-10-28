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Huawei представила семейство смартфонов Enjoy 100 и флагманский Pura 90 Plus — все на фирменных чипах Kirin

Компания Huawei представила в Китае серию смартфонов среднего ценового сегмента Enjoy 100, которая включает модели Enjoy 100, 100 Pro и 100 Pro Max. Кроме того был представлен флагманский смартфон Huawei Pura 90 Plus. Все новинки поступят в продажу 31 октября.

Базовая модель серии Enjoy 100 оснащена 6,56-дюймовым ЖК-экраном с частотой обновления 90 Гц, разрешением HD+ (1612 × 720 пикселей), пиковой яркостью 1150 кд/м2 и поддержкой функции AOD (Always-On Display).

Смартфон базируется на процессоре Kirin 8000S. Для фото- и видеосъёмки в устройстве предусмотрены 13-мегапиксельная основная камера с 10-кратным цифровым зумом и 8-мегапиксельная фронтальная.

Аккумулятор ёмкостью 6100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Turbo SuperCharge мощностью 40 Вт обеспечивает до 34 часов работы в режиме разговора и до 24 часов просмотра видео без подзарядки.

Для управления устройством используется HarmonyOS 7 с функциями обеспечения безопасности на базе ИИ, включая распознавание подмены голоса, выявление опасных веб-сайтов, защиту от телефонного мошенничества и проверку QR-кодов на наличие угроз.

Стоимость Enjoy 100 с 128 Гбайт флеш-памяти составит $210, с 256 Гбайт встроенной памяти — $255.

В свою очередь Huawei Enjoy 100 Pro оснащён 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080p, защищённым стеклом Kunlun Glass, и базируется на чипе Kirin 8020A, а в качестве операционной системы используется HarmonyOS 7. Как сообщает компания, новый чип в сочетании с актуальной версией программного обеспечения и облачными сервисами обеспечивает прирост производительности на 53 % по сравнению с моделью Enjoy 90 Plus.

Смартфон получил 50-Мп основную камеру с массивом цветовых фильтров RYYB и диафрагмой f/1.8. Для съёмки селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 32 Мп, диафрагмой f/2.2 и размером пикселя 0,7 мкм.

Как и базовая модель, Enjoy 100 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 6100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Turbo SuperCharge мощностью 40 Вт.

Стоимость Enjoy 100 Pro с 128 Гбайт флеш-памяти составит $270, с 256 Гбайт флеш-памяти — $330, с 512 Гбайт памяти — $405.

Третья новинка серии — Enjoy 100 Pro Max — отличается большим 6,84-дюймовым экраном со сверхтонкими рамками и пиковой яркостью 8000 кд/м2, обеспечивающим чёткое изображение даже под прямыми солнечными лучами.

В версии Huawei Enjoy 100 Pro Max с 512 Гбайт флеш-памяти установлен чипсет Kirin 8020, в остальных моделях — процессор Kirin 8020A.

По сравнению с Enjoy 90 Pro Max новый смартфон значительно прибавил в производительности: быстродействие в одноядерном режиме выросло на 37 %, а в многоядерном — на 51 %. В связке с операционной системой HarmonyOS 7.0 и облачными сервисами чип обеспечивает рост общей производительности устройства на 62 %. Технология Ark Engine также обеспечивает ускорение запуска приложений на 25 %, загрузки страниц — на 25 %, загрузки контента — на 37 %.

Смартфон оснащён основной 50-Мп камерой с сенсором размером 1/1,56 дюйма и фронтальной камерой для селфи с разрешением 8 Мп. Аккумулятор ёмкостью 8800 мА·ч обеспечивает до 49 часов работы в режиме разговора без подзарядки.

Стоимость Enjoy 100 Pro Max с 128 Гбайт флеш-памяти равна $300, с 256 Гбайт памяти — $360, с 512 Гбайт памяти — $435.

Помимо серии Enjoy 100 компания представила смартфон Huawei Pura 90 Plus. Он получил плоский 6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц.

В основе Pura 90 Plus лежит чипсет Kirin 9025, производительность которого примерно 20 % чем у Kirin 9020.

Блок камер включает основную камеру с 50-Мп сенсором с расширенным динамическим диапазоном и переменной диафрагмой (f/1.6–f/4.0), которую дополняют 40-Мп сверхширокоугольный модуль с диафрагмой f/2.2 и 48-Мп телеобъектив с диафрагмой f/2.1, а также 4-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Для съёмки селфи предлагается 13-Мп фронтальная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.0 и поддержкой ИИ-функций.

Аккумулятор ёмкостью 5700 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 80 Вт. Huawei Pura 90 Plus работает под управлением операционной системы HarmonyOS 7 с усовершенствованным голосовым помощником Celia, который теперь обладает агентными навыками и использует знания, полученные с помощью больших языковых моделей (LLM).

Модель Pura 90 Plus оснащена 12 Гбайт оперативной памяти и будет доступна в версиях с объёмом встроенной памяти 256 и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт по цене $825, $900 и $1050 соответственно.

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Теги: huawei, смартфон
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