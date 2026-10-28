«Вы точно не пожалеете»: ремастер нуарного приключения The Wolf Among Us критики оценили выше оригинала

Перед выходом ремастера сериального приключения The Wolf Among Us профильные издания начали публиковать свои рецензии. Критикам понравился обновлённый визуальный стиль игры и оставшийся без изменений сюжет, но без мелких недочётов дело не обошлось.

The Wolf Among Us Remastered отправит игроков в город оживших сказок Фейблтаун. Главный герой, шериф Бигби, ведёт расследования, допрашивает подозреваемых и участвует в раскрытии масштабного заговора.

Дополненная версия предложит улучшенную графику, а также доработки в области звука и анимации. И вот к последним у рецензентов есть вопросы: журналисты жалуются, что «деревянные» движения героев из оригинала так и не были исправлены. При этом многие отметили «впечатляющую» переработку локаций, улучшенные модели персонажей, сокращённое время загрузки и обширный набор дополнительных материалов.

«Бигби возвращается в этом смелом и дерзком переиздании — вы точно не пожалеете, если с головой погрузитесь в обновлённую версию этого приключения», — написал автор издания PlayStation Universe.

К моменту публикации на OpenCritic собралось 12 обзоров The Wolf Among Us Remastered с общей оценкой 84 % (игру рекомендуют 100 % журналистов). По уровню одобрения ремастер пока обходит оригинал 2013-го года с его рейтингом 82 % всё на том же агрегаторе рецензий (рекомендуют 90 % критиков).

The Wolf Among Us Remastered выйдет 29 октября 2026 на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Обладатели классической версии смогут купить ремастер со скидкой 50 %.