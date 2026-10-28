Спустя 10 лет разработки пиксельный симулятор школы магии Witchbrook получил дату релиза — в 2026 году игра всё-таки не выйдет

Пиксельный симулятор школы магии Witchbrook от разработчиков из британской Chucklefish (Starbound, Wargroove) и немецкой Robotality (Pathway, Halfway) придётся ждать ещё дольше, чем предполагалось до недавних пор.

Напомним, Witchbrook анонсировали ещё в 2017 году, а прошлой весной игра получила сроки выхода (зима 2025-го), однако уже осенью Chucklefish и Robotality объявили об изменении планов — до недавнего времени релиз был намечен на 2026-й.

Как стало известно из трейлера с презентации Indie World Showcase (YouTube, VK), Witchbrook выйдет 28 января 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass.

Witchbrook поступит в продажу по цене $25 с поддержкой десяти языков: английского, русского, французского, немецкого, испанского, португальского (бразильский вариант), японского, корейского и китайского (упрощённый и традиционный).

Игрокам предстоит поступить в «колледж ведьмовства» Уитчбрук: развивать магические умения, летать на мётлах по приморскому городку Мосспорт, заводить друзей, крутить романы, обустраивать домик в лесу и возделывать сад.

«Мы вложили внимание и заботу в каждый пиксель, чтобы создать по-настоящему рукотворный опыт. Нам не терпится открыть колледж Уитчбрук новым студентам в январе, познакомить вас с жителями Мосспорт и самим городом», — заверили авторы.

Обещают «полный чудес и очарования» мир, множество колоритных персонажей, обилие побочных занятий, уйму возможностей для индивидуализации, онлайновый кооператив на четырёх человек и релиз в рознице (чуть позже цифрового).