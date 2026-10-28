Сегодня 31 октября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Спустя 10 лет разработки пиксельный симу...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Спустя 10 лет разработки пиксельный симулятор школы магии Witchbrook получил дату релиза — в 2026 году игра всё-таки не выйдет

Пиксельный симулятор школы магии Witchbrook от разработчиков из британской Chucklefish (Starbound, Wargroove) и немецкой Robotality (Pathway, Halfway) придётся ждать ещё дольше, чем предполагалось до недавних пор.

Источник изображений: Chucklefish

Источник изображений: Chucklefish

Напомним, Witchbrook анонсировали ещё в 2017 году, а прошлой весной игра получила сроки выхода (зима 2025-го), однако уже осенью Chucklefish и Robotality объявили об изменении планов — до недавнего времени релиз был намечен на 2026-й.

Как стало известно из трейлера с презентации Indie World Showcase (YouTube, VK), Witchbrook выйдет 28 января 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass.

Witchbrook поступит в продажу по цене $25 с поддержкой десяти языков: английского, русского, французского, немецкого, испанского, португальского (бразильский вариант), японского, корейского и китайского (упрощённый и традиционный).

Игрокам предстоит поступить в «колледж ведьмовства» Уитчбрук: развивать магические умения, летать на мётлах по приморскому городку Мосспорт, заводить друзей, крутить романы, обустраивать домик в лесу и возделывать сад.

«Мы вложили внимание и заботу в каждый пиксель, чтобы создать по-настоящему рукотворный опыт. Нам не терпится открыть колледж Уитчбрук новым студентам в январе, познакомить вас с жителями Мосспорт и самим городом», — заверили авторы.

Обещают «полный чудес и очарования» мир, множество колоритных персонажей, обилие побочных занятий, уйму возможностей для индивидуализации, онлайновый кооператив на четырёх человек и релиз в рознице (чуть позже цифрового).

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про playstation

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода
Вдохновлённый Diablo и Stardew Valley ролевой боевик Emberville не выйдет сегодня в раннем доступе Steam и GOG — объявлена новая дата релиза
Спустя шесть лет после Dreams разработчики LittleBigPlanet и Tearaway готовятся выйти из тени — первые подробности новой игры Media Molecule
Спустя 12 лет безвозвратных утрат в The Sims 4 всё-таки появятся автоматические сохранения
«Вы точно не пожалеете»: ремастер нуарного приключения The Wolf Among Us критики оценили выше оригинала
Худший кошмар Nintendo стал явью: главные эксклюзивы Switch 2 запустили на ПК и iPhone
Материалы по теме
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода

Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода

Вдохновлённый Diablo и Stardew Valley ролевой боевик Emberville не выйдет сегодня в раннем доступе Steam и GOG — объявлена новая дата релиза

Вдохновлённый Diablo и Stardew Valley ролевой боевик Emberville не выйдет сегодня в раннем доступе Steam и GOG — объявлена новая дата релиза

Спустя шесть лет после Dreams разработчики LittleBigPlanet и Tearaway готовятся выйти из тени — первые подробности новой игры Media Molecule

Спустя шесть лет после Dreams разработчики LittleBigPlanet и Tearaway готовятся выйти из тени — первые подробности новой игры Media Molecule

Спустя 12 лет безвозвратных утрат в The Sims 4 всё-таки появятся автоматические сохранения

Спустя 12 лет безвозвратных утрат в The Sims 4 всё-таки появятся автоматические сохранения

«Вы точно не пожалеете»: ремастер нуарного приключения The Wolf Among Us критики оценили выше оригинала

«Вы точно не пожалеете»: ремастер нуарного приключения The Wolf Among Us критики оценили выше оригинала

Худший кошмар Nintendo стал явью: главные эксклюзивы Switch 2 запустили на ПК и iPhone

Худший кошмар Nintendo стал явью: главные эксклюзивы Switch 2 запустили на ПК и iPhone

Теги: witchbrook, robotality, chucklefish, симулятор жизни
witchbrook, robotality, chucklefish, симулятор жизни
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 3 ч.
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 4 ч.
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 6 ч.
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 7 ч.
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 7 ч.
Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 8 ч.
Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown 13 ч.
AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты 13 ч.
Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление 15 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 2 ч.
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 4 ч.
Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти 4 ч.
Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 % 4 ч.
Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU 4 ч.
Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено 4 ч.
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным 4 ч.
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров 4 ч.
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок 5 ч.
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его 6 ч.