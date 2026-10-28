Компания Apple представила первые ноутбуки MacBook Pro с экранами OLED — заодно новинки стали первыми компьютерами Mac с сенсорными дисплеями. Новые 14- и 16-дюймовые ноутбуки также получили интерфейс Dynamic Island, процессоры M5 Pro и M5 Max, а также до 24 часов автономной работы.

Дисплей, который Apple называет PROLED XDR, построен на панели Tandem OLED. В более компактной версии используется 14,2-дюймовый экран с разрешением 3024 × 1964 пикселя, тогда как в более крупной — 16,3-дюймовый с разрешением 3456 × 2234 пикселя.

В остальном характеристики экранов одинаковы: поддерживается адаптивная частота обновления до 120 Гц, пиковая яркость до 2000 кд/м2 в режимах HDR и SDR и контрастность 10 000 000:1. Дисплей охватывает цветовые пространства P3 и Adobe RGB, что должно быть полезно при обработке фотографий, монтаже видео и работе с графикой. Для комфортного использования ноутбука при ярком освещении предусмотрена опция с нанотекстурным покрытием, уменьшающим блики и отражения.

Apple также отмечает, что сенсорный слой в новинках расположен не поверх дисплея, а непосредственно в панели экрана, что, по данным компании, снижает задержку ввода. Поддерживается жестовое управление. Компания также обновила конструкцию шарнира для повышения устойчивости экрана при касаниях. Apple подчеркнула, что новый способ взаимодействия поддерживают в том числе приложения Pixelmator Pro, Logic Pro и Final Cut Pro, а также сторонние программы, включая Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, Blender и Cinema 4D.

Ещё одним нововведением стал Dynamic Island — область интерфейса в верхней части экрана для быстрого доступа к поиску Spotlight, уведомлениям Live Activities и голосовому помощнику Siri AI. Пользователи смогут искать информацию на компьютере, просматривать обновления и управлять воспроизведением музыки.

Аппаратная основа новых MacBook Pro с OLED — процессоры M5 Pro и M5 Max, которые также использовались в предыдущих MacBook Pro с обычными дисплеями. Apple позиционирует их как свои наиболее мощные чипы для профессиональных ноутбуков. Они получили графические процессоры с аппаратными ускорителями для задач искусственного интеллекта в каждом графическом ядре, обновлённые шейдерные блоки и движок трассировки лучей третьего поколения. По словам производителя, это должно ускорить работу с трёхмерной графикой, рендерингом и локальными ИИ-моделями.

Объём унифицированной памяти в базовой конфигурации составляет 24 Гбайт, а максимальный — 128 Гбайт. Ёмкость SSD — от 1 до 16 Тбайт. Ноутбуки оснащены тремя портами Thunderbolt 5, HDMI, слотом для карт SDXC, разъёмом MagSafe и стандартным аудиоразъёмом. Также предусмотрены поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, камера Center Stage с разрешением 12 Мп и аудиосистема из шести динамиков. По заявлению Apple, новая конструкция низкочастотных динамиков обеспечивает на 50 % более глубокие басы.

С переходом на OLED-экраны ноутбуки стали тоньше и легче. Масса 14-дюймовой модели составляет около 1,36 кг, а 16-дюймовой — около 1,81 кг. Заявленное время автономной работы достигает 24 часов. Новинки работают под управлением macOS 27 с функциями Apple Intelligence и Siri AI.

Предзаказы на новые MacBook Pro OLED открываются 28 октября, а поставки начнутся 6 ноября. В США 14-дюймовая модель с M5 Pro стоит от $2899, а 16-дюймовая — от $3399. Версии с M5 Max обойдутся минимум в $4499 и $4799 соответственно.

Отметим, что представленные ранее в этом году 14- и 16-дюймовая версии без сенсорных OLED-экранов остаются в продаже по ценам соответственно от $2499 и $2999.