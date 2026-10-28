Sony добавила в ноябрьскую подборку PS Plus целых пять игр, но предложение оценили не все

В соответствии с установленным графиком последняя среда текущего месяца стала моментом для объявления подборки игр для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus на следующий месяц.

Как стало известно, хедлайнером PS Plus в ноябре оказался разработанный британской Dambuster Studios (принадлежит Deep Silver) кровавый зомби-боевик от первого лица Dead Island 2 в версиях для PS4 и PS5.

Стоит отметить, что Dead Island 2 не является абсолютной новинкой PS Plus. До середины августа проект Dambuster Studios был доступен бесплатно в рамках премиального каталога PS Plus (Extra, Premium/Deluxe).

Второй проект в подборке — сборник ремастеров Tomb Raider IV-VI Remastered для PS4 и PS5. В апреле подписчики получили переиздание оригинальной трилогии, так что новый релиз позволит завершить коллекцию.

Последняя игра в ноябрьской линейке PS Plus — прошлогодний карточный роглайт Monster Train 2 для PS5. На фоне анонса разработчики из калифорнийской студии Shiny Shoe представили дополнение The Punished — оно выйдет 10 ноября.

Пользователи в комментариях остались рады пополнению коллекции ремастеров Tomb Raider и дебюту в сервисе Monster Train 2, тогда как рокировку Sony с Dead Island 2 многие раскритиковали.

Раздача начнётся 3 ноября. До 2 ноября можно активировать октябрьские игры: гоночный симулятор F1 25 (PS5), эвакуационный шутер Hunt: Showdown 1896 (PS5) и воксельный экшен Earth Defense Force: World Brothers 2 (PS4 и PS5).