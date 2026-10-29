Xreal представила Aura — лёгкие очки на Android XR с Gemini, приложениями и ценой от $1279

Компания Xreal совместно с Google и Qualcomm представила очки смешанной реальности Aura. Они работают под управлением операционной системы Android XR и поддерживают функции искусственного интеллекта на основе моделей Google Gemini.

Вес самого устройства составляет менее 95 граммов. Такого показателя удалось достичь благодаря переносу аккумулятора и основных процессоров в отдельный внешний вычислительный модуль, который подключается к очкам с помощью кабеля.

Очки Xreal Aura оснащены прозрачными оптическими линзами с экранами Sony Micro-OLED. Они обеспечивают разрешение 1200p на каждый глаз, частоту обновления 120 Гц и угол обзора 70 градусов.

В устройстве применяется аппаратная платформа Qualcomm Snapdragon Reality Elite, дополненная собственным чипом Xreal X1S для пространственной обработки изображения. Аудиосистема очков настроена инженерами Bose, а линзы поддерживают функцию электрохромного затемнения. Управление интерфейсом осуществляется с помощью жестов рук, голосовых команд или внешнего модуля, работающего в режиме трекпада.

Благодаря операционной системе Android XR очки способны запускать приложения из магазина Google Play напрямую. Интерфейс позволяет открывать несколько виртуальных окон и размещать их в пространстве вокруг пользователя без подключения к компьютеру.

Интегрированный помощник Gemini умеет распознавать контекст и объекты, на которые смотрит пользователь, включая информацию на экранах. Также поддерживается прямое зеркалирование изображения с дисплеев ноутбуков или портативных консолей через кабель USB-C без установки дополнительного ПО.

На старте заявлена поддержка более 150 специализированных XR-проектов. В их число входят приложение NBA с режимом Court View и трансляцией трёх матчей одновременно, пространственная галерея Google Фото с поддержкой 3D, а также адаптированные игры Fallout: Factions, Project Hail Mary: Journey Among the Stars, Cubism, Oh My Galaxy! и Chess Club.

Для очков были отдельно разработаны фирменные физические аксессуары. В их число входят беспроводная клавиатура и специальный игровой контроллер, созданный совместно с брендом GameSir. Геймпад оснащён выделенной кнопкой для быстрого вызова ИИ-ассистента Gemini во время игры.

Очки смешанной реальности Xreal Aura доступны в двух конфигурациях памяти. Модель с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти оценена в $1279, а версия с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти стоит $1499. До конца декабря 2026 года в рамках промоакции цены снижены до $1099 и $1299 соответственно.

Оформить предварительный заказ уже можно в США, Канаде и Южной Корее, в том числе через торговую сеть Best Buy. В Японии приём заказов откроется 2 ноября, а первые поставки клиентам начнутся в середине ноября 2026 года. Расширение розничных продаж, включая официальные магазины Google Store, намечено на 2027 год.