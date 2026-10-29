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CATL рассказала, когда начнёт выпускать твердотельные батареи для электромобилей — они могут удвоить запас хода

Компания CATL заявила, что запустит мелкосерийное производство твердотельных тяговых аккумуляторов ёмкостью 20 А·ч с плотностью энергии 500 Вт·ч/кг в 2027 году. Плотность энергии примерно вдвое превышает показатели современных аккумуляторов, что позволит удвоить запас хода электромобилей.

Источник изображения: CATL

Источник изображения: CATL

В отличие от обычных литийионных аккумуляторов, в которых ионы лития перемещаются в жидком электролите, полностью твердотельные батареи используют твёрдый проводящий ионы материал. CATL делает ставку на электролит на основе сульфидов, обладающий высокой ионной проводимостью. Однако в такой конструкции непросто поддерживать стабильный контакт между твёрдым электролитом и электродами. При зарядке и разрядке электроды немного меняются в размерах, что способно нарушать контакт между компонентами и увеличивать сопротивление на границах раздела материалов. Кроме того, сульфидные материалы чувствительны к влаге, поэтому их обработка и производство требуют строгого контроля условий окружающей среды.

Ещё летом председатель совета директоров компании Робин Цзэн (Robin Zeng) озвучил зрелость этой технологии лишь в 4 балла из 9, где верхняя ступень соответствует готовности к массовому производству. Независимые аналитики согласны с его откровениями, и на технологической лестнице на пути к твердотельным аккумуляторам ставят выше компании из Южной Кореи и Японии, например, Toyota и Samsung SDI, которые дошли до инженерных и мелкосерийных образцов, добравшись до 5–6 стадии развития технологии.

Источник изображения: Toyota

Источник изображения: Toyota

С другой стороны, если CATL достигнет заявленной энергетической плотности 500 Вт·ч/кг, это станет важным техническим результатом, способным улучшить опыт эксплуатации электрокаров, обеспечив им пробег на полном заряде до 700 и даже 1000 км. Впрочем, этот целевой показатель компания вряд ли освоит раньше начала массового производства твердотельных батарей, что, по её оценкам, произойдёт в районе 2030 года.

Та же Toyota не может обещать, что начнёт производство электромобилей с полностью твердотельными аккумуляторами в 2027 году, оставляя лазейку для вероятного запуска производства таких электромобилей в 2028 году. Компания Samsung SDI, напротив, обещает начать массовый выпуск твердотельных аккумуляторов во второй половине 2027 года. Также полна решимости начать выпуск твердотельных аккумуляторов и электрокаров с ними компания BYD, обещая это сделать до окончания 2027 года.

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Теги: catl, твердотельный аккумулятор, электромобили
catl, твердотельный аккумулятор, электромобили
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